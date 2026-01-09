快訊

台積電1,700元附近糾結 分析師直言法說會前大漲不易「建議這樣買」

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

老闆太難了！客喊27顆地瓜球分5袋 釣出更瞎要求：13公斤飼料分14包

聯合新聞網／ 綜合報導
一名地瓜球業者抱怨，有顧客買1份要求分裝5包。示意圖／AI生成
一名地瓜球業者抱怨，有顧客買1份要求分裝5包。示意圖／AI生成

近日一名地瓜球業者在Threads發文表示，大份地瓜球售價50元、約27顆，有顧客點餐時要求「買一份分成5包」，在老闆婉拒後，對方選擇不購買，讓業者不禁納悶：「這樣的要求，真的該幫忙嗎？」

貼文曝光後，不少同業和網友第一時間力挺「紙袋也要成本」、「不用！有了這一次還會有下一次，客人說『你上次都可以，這次為什麼不可以』」、「別慣著他」、「立場要堅持住，不然你下次會遇到分更多的」、「你縱容他一次之後每次都會這樣，等你爆單又剛好遇到他的時候就會超不爽」、「還分5包咧，打死不做這件事」、「他怎麼能那麼厚臉皮說出這種話」。

也有人分享自己遇過更誇張的經驗，「奧客挑了一包13.6公斤的飼料，要我分成14包，每包要一樣大」、「之前買地瓜球看過客人買40元地瓜球要分8份包的（一顆一元）」、「昨天看到的一則貼文說他去買鹽酥雞，前面一個客人跟老闆說，地瓜條一份3根梅子粉3根胡椒粉，剩下全部不要加，一共分三包」。

還有人調侃「還好你沒有養台灣鯛，一堆路邊攤價格，要買蛋糕的服務」。貼文也出現網友建議，不如用「價格與份量」回應，讓顧客自行選擇，「有一個就有第二個，要就要規則寫好來，分一個袋子酌收兩元」、「跟他說一個袋子10塊，這樣總共50、額外4個袋子40，共收90塊」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

地瓜球 奧客 小吃

延伸閱讀

配眼鏡花費破萬！他懷疑自己成「盤子」 內行揭殘酷真相：成本很低

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

年薪150萬不敢生！他嘆「中產階級真的消失」 一票共鳴：都在補貼別人

台股破3萬點仍只敢定存！她嘆原生家庭成心魔 網安慰：已贏8成人

相關新聞

老闆太難了！客喊27顆地瓜球分5袋 釣出更瞎要求：13公斤飼料分14包

近日一名地瓜球業者在Threads發文表示，大份地瓜球售價50元、約27顆，有顧客點餐時要求「買一份分成5包」，在老闆婉拒後，對方選擇不購買，讓業者不禁詢納悶「這樣的要求，真的該幫忙嗎」。

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

室內電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」其遊戲機台長期以來充滿簡體字標示，引起部分家長反感，如今有…

冬天最後悔「和女友洗澡」！網揭兩大地獄原因 一票男生全點頭

有些情侶平時會有一起洗澡的習慣，近日卻有一名男網友在Threads分享一句簡短卻引發共鳴的心聲：「男生冬天做過最悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」本來以為一起洗澡會是甜蜜日常，沒想到一洗進浴室，卻變成了寒冷與燙的雙重挑戰，不少同樣經驗的男性紛紛按讚留言，話題迅速引發熱議。

荷包蛋竟要140元…他嘆薪水與物價成反比 網搜出店面地段：沒什麼好抱怨

台灣物價與薪資的落差，再度在社群平台被放大檢視。近日有網友在Threads發文感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」，並附上一張早午餐店菜單與餐點照片，只見一份早餐盤要價高達580元，引發大量轉傳與討論。

「珍重再見」遭轟！必勝客發布告別影片 網得知真相批：負面行銷

知名連鎖店必勝客披薩於1月5日在官方臉書發布一支短影音，引發網路熱議。影片畫面中，某門市招牌遭拆卸，並搭配文案「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」，同時出現「感謝一路的支持與陪伴」及「1986-2025珍重再見」等字幕，氛圍宛如品牌即將告別市場，讓不少網友感到錯愕。

年輕人不買車了？30歲購入率剩2成 網喊「錢坑」：不如買股

汽車不再是年輕人的標配。根據2024年調查，30歲年齡層的買車比例僅剩約兩成，遠低於過去世代。有網友好奇，「為什麼年輕人不買車了？」，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。