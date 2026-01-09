老闆太難了！客喊27顆地瓜球分5袋 釣出更瞎要求：13公斤飼料分14包

近日一名地瓜球業者在Threads發文表示，大份地瓜球售價50元、約27顆，有顧客點餐時要求「買一份分成5包」，在老闆婉拒後，對方選擇不購買，讓業者不禁納悶：「這樣的要求，真的該幫忙嗎？」

貼文曝光後，不少同業和網友第一時間力挺「紙袋也要成本」、「不用！有了這一次還會有下一次，客人說『你上次都可以，這次為什麼不可以』」、「別慣著他」、「立場要堅持住，不然你下次會遇到分更多的」、「你縱容他一次之後每次都會這樣，等你爆單又剛好遇到他的時候就會超不爽」、「還分5包咧，打死不做這件事」、「他怎麼能那麼厚臉皮說出這種話」。

也有人分享自己遇過更誇張的經驗，「奧客挑了一包13.6公斤的飼料，要我分成14包，每包要一樣大」、「之前買地瓜球看過客人買40元地瓜球要分8份包的（一顆一元）」、「昨天看到的一則貼文說他去買鹽酥雞，前面一個客人跟老闆說，地瓜條一份3根梅子粉3根胡椒粉，剩下全部不要加，一共分三包」。

還有人調侃「還好你沒有養台灣鯛，一堆路邊攤價格，要買蛋糕的服務」。貼文也出現網友建議，不如用「價格與份量」回應，讓顧客自行選擇，「有一個就有第二個，要就要規則寫好來，分一個袋子酌收兩元」、「跟他說一個袋子10塊，這樣總共50、額外4個袋子40，共收90塊」。