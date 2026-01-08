簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湯姆熊歡樂世界。聯合報系資料照

室內電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」其遊戲機台長期以來充滿簡體字標示，引起部分家長反感，如今有地方業者宣布終於要將機台都改成繁體中文了。「大台南湯姆熊」近日於Threads上po出工作人員拆卸簡體字機台的畫面，並換上繁體字機台，「湯姆熊已經陸續作業中了唷～簡體字ㄅㄅ~（掰掰）」。

貼文寫道，「代理商進機台，以前規定購買方沒有更改外觀的權利，但現在政府說可以改了，而且中文的部分簡體一定要改繁體」。業者更透露，以前是想改也不能改、現在是終於能改了，至於日文與英文的部分，不影響也不更動。

此外，大台南湯姆熊表示，不僅台南的湯姆熊，全台分店都會陸續進行更換，但就是要花錢、花時間及人力去處理，目前沒有辦法一次全台店家更新完畢，所以還得請消費都體諒一下，給他們時間，政府說在2028年9月前是緩衝期。

不少網友看完紛紛在貼文下方留言，「我因為簡體字很排斥進湯姆熊，感謝在我小孩識字之前法規成立了」、「拜託全台都改一改，不然帶小孩進去真的很阿雜」、「我之前也是因為簡體字太多，帶小孩去過一次以後就謝謝不聯絡，看到這個消息，覺得總算進化了」、「感謝湯姆熊配合，除了改掉簡體字外，名稱有希望可以改成台灣翻譯（超人力霸王）」，大台南湯姆熊則回應，「別這樣，我們也不得已，之後歡迎來走走看看唷」。

然而也有人表示，「不管是不是簡體我一樣很支持湯姆熊，愛你們，加油」、「說真的，字體不是現在湯姆熊唯一的問題，身為7年級生，現在的機台都超無聊的」、「不要求就不主動改，等到被要求了才在那邊說給時間改，看到簡體遊戲根本連碰都不想碰，代幣直接一堆躺在家裡」。

另有人跳出來解釋，「不是說改就能改，一切都是製造商和代理商先在前面，進口商只能盡量配合，他們都是外銷全世界的廠商，根本不差一個台灣，其實電梯控制面板顯示也都是簡體字或英文，如果要全面去簡，還有一大堆產業要改」，大台南湯姆熊也說，「感謝幫忙說明」。

