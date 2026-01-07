快訊

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

冬天最後悔「和女友洗澡」！網揭兩大地獄原因 一票男生全點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友在Threads分享一句簡短卻引發共鳴的心聲：「男生冬天做過最悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」示意圖／ingimage
一名男網友在Threads分享一句簡短卻引發共鳴的心聲：「男生冬天做過最悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」示意圖／ingimage

有些情侶平時會有一起洗澡的習慣，近日卻有一名男網友在Threads分享一句簡短卻引發共鳴的心聲：「男生冬天做過最悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」本來以為一起洗澡會是甜蜜日常，沒想到一洗進浴室，卻變成了寒冷與燙的雙重挑戰，不少同樣經驗的男性紛紛按讚留言，話題迅速引發熱議。

在留言中，大量男網友紛紛附和「這真的不是個案」。最被提及的兩大原因，一是女友常常「霸佔蓮蓬頭」，不讓男生輪到熱水，導致另一半在寒冷中等候；二是女生偏好相對高溫的洗澡水，讓原本舒適的熱水，對男生而言簡直像「燙豬皮」一般，有人形容「往右一點，水結成霜；往左一點，十級燒傷」，也有人直呼「我也超不喜歡，冷死了還得在那邊等」。還有網友以幽默語氣分享「真的很燙欸那個水，我直接現場來一段踢踏舞」，引來一片笑聲。

除了搞笑吐槽，留言區也不乏中肯觀察。有網友總結指出，問題不只在於水溫本身，更在於等待的時間，「燙就算了，還要等」，讓不少人直呼「再等下去要結冰了」。這種冬天裡的洗澡小困擾，竟意外成為許多情侶生活習慣差異的縮影。

對於為何不少女性偏好較高的洗澡水溫，醫界也提供了解釋。盧立穎醫師在其臉書貼文中提到，相關研究發現女性對低溫環境的忍受度較差，對冷的感受比男性敏感，這也讓女性在寒冷的季節傾向調高洗澡水溫以感到舒適。研究顯示，不會明顯感到不適的室溫，女性比男性高出近5°C，代表女性身體對溫度的反應機制與男性不同。這種生理性的溫度差異，或許正是網友戲稱「又冷又要等熱水、還要被燙」的背後原因之一。

生活習慣 情侶 低溫 浴室

延伸閱讀

林俊傑才認愛！女友七七突赴北京派出所報案　原因成謎

混血女神地獄式爆肥10公斤　自嘲胖成「母牛」

抽中聖誕節地獄禮物？男帶巨型拖鞋坐捷運 竟有這用途笑翻網友

勝過除濕機！內行曝浴室改裝「1電器」取暖又快乾：用過回不去

相關新聞

冬天最後悔「和女友洗澡」！網揭兩大地獄原因 一票男生全點頭

有些情侶平時會有一起洗澡的習慣，近日卻有一名男網友在Threads分享一句簡短卻引發共鳴的心聲：「男生冬天做過最悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」本來以為一起洗澡會是甜蜜日常，沒想到一洗進浴室，卻變成了寒冷與燙的雙重挑戰，不少同樣經驗的男性紛紛按讚留言，話題迅速引發熱議。

荷包蛋竟要140元…他嘆薪水與物價成反比 網搜出店面地段：沒什麼好抱怨

台灣物價與薪資的落差，再度在社群平台被放大檢視。近日有網友在Threads發文感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」，並附上一張早午餐店菜單與餐點照片，只見一份早餐盤要價高達580元，引發大量轉傳與討論。

「珍重再見」遭轟！必勝客發布告別影片 網得知真相批：負面行銷

知名連鎖店必勝客披薩於1月5日在官方臉書發布一支短影音，引發網路熱議。影片畫面中，某門市招牌遭拆卸，並搭配文案「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」，同時出現「感謝一路的支持與陪伴」及「1986-2025珍重再見」等字幕，氛圍宛如品牌即將告別市場，讓不少網友感到錯愕。

年輕人不買車了？30歲購入率剩2成 網喊「錢坑」：不如買股

汽車不再是年輕人的標配。根據2024年調查，30歲年齡層的買車比例僅剩約兩成，遠低於過去世代。有網友好奇，「為什麼年輕人不買車了？」，引發熱烈討論。

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

一名男子曝光視障母親於5日下午獨自前前往新北市某國稅單位辦理業務，遭現場志工辱罵：「眼睛看不到就不要出來害死人！」導致母親當場情緒崩潰，最終因為迷路，由熱心民眾協助返家一事。男子並曝光該國稅單位事後致電要求他撤文，讓他感受不到真正的誠意，認為對方只想息事寧人。

淘寶、拼多多價格超甜 他問「蝦皮優勢是啥」？過來人揭3點完勝對岸

隨著跨境網購越來越方便，不少台灣人轉向在淘寶、拼多多等大陸電商平台購買商品。對此，一名網友好奇，淘寶、拼多多便宜又免運，在這樣的競爭下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。