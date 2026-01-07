冬天最後悔「和女友洗澡」！網揭兩大地獄原因 一票男生全點頭

有些情侶平時會有一起洗澡的習慣，近日卻有一名男網友在Threads分享一句簡短卻引發共鳴的心聲：「男生冬天做過最悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」本來以為一起洗澡會是甜蜜日常，沒想到一洗進浴室，卻變成了寒冷與燙的雙重挑戰，不少同樣經驗的男性紛紛按讚留言，話題迅速引發熱議。

在留言中，大量男網友紛紛附和「這真的不是個案」。最被提及的兩大原因，一是女友常常「霸佔蓮蓬頭」，不讓男生輪到熱水，導致另一半在寒冷中等候；二是女生偏好相對高溫的洗澡水，讓原本舒適的熱水，對男生而言簡直像「燙豬皮」一般，有人形容「往右一點，水結成霜；往左一點，十級燒傷」，也有人直呼「我也超不喜歡，冷死了還得在那邊等」。還有網友以幽默語氣分享「真的很燙欸那個水，我直接現場來一段踢踏舞」，引來一片笑聲。

除了搞笑吐槽，留言區也不乏中肯觀察。有網友總結指出，問題不只在於水溫本身，更在於等待的時間，「燙就算了，還要等」，讓不少人直呼「再等下去要結冰了」。這種冬天裡的洗澡小困擾，竟意外成為許多情侶生活習慣差異的縮影。

對於為何不少女性偏好較高的洗澡水溫，醫界也提供了解釋。盧立穎醫師在其臉書貼文中提到，相關研究發現女性對低溫環境的忍受度較差，對冷的感受比男性敏感，這也讓女性在寒冷的季節傾向調高洗澡水溫以感到舒適。研究顯示，不會明顯感到不適的室溫，女性比男性高出近5°C，代表女性身體對溫度的反應機制與男性不同。這種生理性的溫度差異，或許正是網友戲稱「又冷又要等熱水、還要被燙」的背後原因之一。