荷包蛋竟要140元…他嘆薪水與物價成反比 網搜出店面地段：沒什麼好抱怨

台灣物價與薪資的落差，再度在社群平台被放大檢視。近日有網友在Threads發文感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」，並附上一張早午餐店菜單與餐點照片，只見一份早餐盤要價高達580元，引發大量轉傳與討論。

原PO本以為價格已經夠震撼，沒想到更吸睛的是菜單上的「加點區」。不少台灣早午餐店常見的選項，如荷包蛋、炒蛋、煎吐司等，竟需以單項140元加購，且還要再加收一成服務費，讓不少網友直呼「點不下去」。

這家引發話題的店家正是6日起試營運的「民生早午餐by貓下去」，為知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」所推出的新品牌。店家以美式經典早餐為行銷路線，並主打「一整天都能吃到的早餐盤」。隨著討論延燒，眼尖網友很快查出，店址選在素有「低調富人區」之稱的民生社區，也讓這場價格之爭多了另一層解讀。

不少網友看到菜單後，毫不留情吐槽「荷包蛋140元，我的天」、「早餐盤的『盤子』真大」、「500多元吃這樣，真的不行」、「這價格可以吃到更好的」。但另一派網友則顯得相對冷靜，認為價格本身並非問題，而是「客群不同」。

更多理性網友認為店家的訂價合理，其中最多人認同的理由為店家選址在「民生社區」，並表示這些高收入族群才是店家鎖定的客群。坦言「對民生社區當地人的話，坦白說應該還好」、「開得起來就代表有人買單」，也有人自嘲「那個地區的消費力，配得上他的訂價，不是給你我吃的」。