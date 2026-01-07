快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

聽新聞
0:00 / 0:00

荷包蛋竟要140元…他嘆薪水與物價成反比 網搜出店面地段：沒什麼好抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Threads發文分享一間早午餐，並感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」。示意圖與內文無關。圖/ingimage
近日有網友在Threads發文分享一間早午餐，並感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」。示意圖與內文無關。圖/ingimage

台灣物價與薪資的落差，再度在社群平台被放大檢視。近日有網友在Threads發文感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」，並附上一張早午餐店菜單與餐點照片，只見一份早餐盤要價高達580元，引發大量轉傳與討論。

原PO本以為價格已經夠震撼，沒想到更吸睛的是菜單上的「加點區」。不少台灣早午餐店常見的選項，如荷包蛋、炒蛋、煎吐司等，竟需以單項140元加購，且還要再加收一成服務費，讓不少網友直呼「點不下去」。

這家引發話題的店家正是6日起試營運的「民生早午餐by貓下去」，為知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」所推出的新品牌。店家以美式經典早餐為行銷路線，並主打「一整天都能吃到的早餐盤」。隨著討論延燒，眼尖網友很快查出，店址選在素有「低調富人區」之稱的民生社區，也讓這場價格之爭多了另一層解讀。

不少網友看到菜單後，毫不留情吐槽「荷包蛋140元，我的天」、「早餐盤的『盤子』真大」、「500多元吃這樣，真的不行」、「這價格可以吃到更好的」。但另一派網友則顯得相對冷靜，認為價格本身並非問題，而是「客群不同」。

更多理性網友認為店家的訂價合理，其中最多人認同的理由為店家選址在「民生社區」，並表示這些高收入族群才是店家鎖定的客群。坦言「對民生社區當地人的話，坦白說應該還好」、「開得起來就代表有人買單」，也有人自嘲「那個地區的消費力，配得上他的訂價，不是給你我吃的」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

早餐 富人 荷包蛋 薪資 薪水

延伸閱讀

掀蓋就見錢！ 2026馬年「早安美芝城x屎蛋唐尼」醜萌聯名 Threads狂推：這款吐司必點

一年吃上600碗拉麵 44歲男靠六習慣「維持標準身材、健檢無紅字」

北市民生社區旁狗公園活動區啟用 飼主盼市區內設置更多空間

「民生社區」發展陷兩難…都更急迫又想保留美式街廓

相關新聞

荷包蛋竟要140元…他嘆薪水與物價成反比 網搜出店面地段：沒什麼好抱怨

台灣物價與薪資的落差，再度在社群平台被放大檢視。近日有網友在Threads發文感嘆「台灣的薪水配上這樣的物價…」，並附上一張早午餐店菜單與餐點照片，只見一份早餐盤要價高達580元，引發大量轉傳與討論。

「珍重再見」遭轟！必勝客發布告別影片 網得知真相批：負面行銷

知名連鎖店必勝客披薩於1月5日在官方臉書發布一支短影音，引發網路熱議。影片畫面中，某門市招牌遭拆卸，並搭配文案「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」，同時出現「感謝一路的支持與陪伴」及「1986-2025珍重再見」等字幕，氛圍宛如品牌即將告別市場，讓不少網友感到錯愕。

年輕人不買車了？30歲購入率剩2成 網喊「錢坑」：不如買股

汽車不再是年輕人的標配。根據2024年調查，30歲年齡層的買車比例僅剩約兩成，遠低於過去世代。有網友好奇，「為什麼年輕人不買車了？」，引發熱烈討論。

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

一名男子曝光視障母親於5日下午獨自前前往新北市某國稅單位辦理業務，遭現場志工辱罵：「眼睛看不到就不要出來害死人！」導致母親當場情緒崩潰，最終因為迷路，由熱心民眾協助返家一事。男子並曝光該國稅單位事後致電要求他撤文，讓他感受不到真正的誠意，認為對方只想息事寧人。

淘寶、拼多多價格超甜 他問「蝦皮優勢是啥」？過來人揭3點完勝對岸

隨著跨境網購越來越方便，不少台灣人轉向在淘寶、拼多多等大陸電商平台購買商品。對此，一名網友好奇，淘寶、拼多多便宜又免運，在這樣的競爭下...

賴總統喊基本工資今年可破3萬！ 網嘆1族群最慘：恐變低收入戶

基本工資連續10年調漲，今年最低月薪調至2萬9500元、時薪196元，而賴清德總統近期喊出基本工資仍會再調整，有機會突破3萬元大關。對此，一名網友表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。