「珍重再見」遭轟！必勝客發布告別影片 網得知真相批：負面行銷

知名連鎖店必勝客披薩於1月5日在官方臉書發布一支短影音，引發網路熱議。影片畫面中，某門市招牌遭拆卸，並搭配文案「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」，同時出現「感謝一路的支持與陪伴」及「1986-2025珍重再見」等字幕，氛圍宛如品牌即將告別市場，讓不少網友感到錯愕。

影片曝光後吸引近150萬人點閱，多數網友誤以為必勝客即將歇業或退出台灣市場，相關討論迅速擴散。隨著更多人觀看，才發現內容並未明確說明實際原因，也讓不少人質疑是否為刻意營造「誤會」的行銷操作，進而引發反感情緒。

此次爭議也讓多名網友聯想到必勝客先前的「人事異動公告」。過去品牌曾宣稱將解除兩名年資超過20年的員工職務，實際上是兩款經典口味披薩退場，當時被不少網友認為創意十足。然而，相較於先前的正面評價，這次以「告別」氛圍包裝招牌更換，卻造成重大誤解，引發不少網友表示「超傻眼」！

面對外界反應，必勝客於當晚再度發文澄清，表示只是更換全新招牌，並同步宣傳五款主打披薩新品上市。貼文內容以輕鬆語氣說明「舊的不去，新的不來，昭告全台2300萬人，必勝客換新招牌了！」強調品牌持續營運，希望平息外界對「倒店」的猜測。

對此，網友意見兩極。有人怒轟「爛梗」、「裝肖吔」、「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感」。也有網友同樣以幽默方式回應「我先訂達美樂壓壓驚！」、「炒冷飯的次數已經多到我覺得要出炒飯披薩了」。大部分網友還是認為同樣的梗，「一次是創意，兩次是無趣，三次就爛了」。

但也有不少支持者回應表示雖然「驚嚇」，但還是慶幸並非壞消息。「真的是嚇死人，還好還吃的到必勝客」、「升級很好但是經不起太多驚嚇 」、「小編真的很壞…嚇得我趕快去買一盒壓驚」、「好險！還吃得到我最愛的章魚燒」。