年輕人不買車了？30歲購入率剩2成 網喊「錢坑」：不如買股

聯合新聞網／ 綜合報導
根據2024年調查，30歲年齡層的買車比例僅剩約兩成，遠低於過去世代。有網友好奇，「為什麼年輕人不買車了？」，引發熱烈討論。 圖／ingimage
汽車不再是年輕人的標配。根據2024年調查，30歲年齡層的買車比例僅剩約兩成，遠低於過去世代。有網友好奇，「為什麼年輕人不買車了？」，引發熱烈討論。

有網友在PTT發文，認為隨著生活方式改變，許多年輕人將錢花在旅遊、演唱會或興趣上。他們選擇在「真的需要用車時」租車、共享汽車，或偶爾借用朋友、家人的車，父母甚至需要再買一台小車給自己開。

原po認為，「車子是一個人生開拓的載具」，因此無法理解現代年輕人為何不買車，不禁直呼「窮了嗎？」，引發網友討論。

網友紛紛表示，「享樂主義，不存錢」、「車子住的地坪比人住的房子還貴耶」、「一個人開什麼車，錢丟股市不好嗎，還沒算保養、稅、油錢、保險」、「少子化」、「買車、養車對出社會兩手空空沒後援的年輕人而言，就是一個錢坑」、「房子至少天天住，車子很多都只有假日開」。

不少網友認為，車子成本高且停車不方便，「沒有剛性需求的話用租的比較划算吧，還可以一直開新款式的車不用養車」、「拿去買房子了吧，要開車用租的很方便，車子這種買來就掉價的商品，也不是沒有替代方案」、「養車那筆開銷換成每個月都能去演唱會，每季出國玩，代步方式在國內能找到替代，但適合玩樂的青春只有現在」。

有網友則分享個人經驗，「開家裡的車就好了，台灣開車又不舒服停車位又難找，連違停的位置都沒有，台北有時候見個朋友而已，找車位就接近一小時，浪費時間」。

年輕人 買車 車位 演唱會 出國旅遊 買房

