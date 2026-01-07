國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

一起涉及身心障礙者遭公務志工言語羞辱的事件，在Threads上引發熱議。一名男子曝光視障母親於5日下午獨自前往新北市某國稅單位辦理業務，遭現場志工辱罵：「眼睛看不到就不要出來害死人！」導致母親當場情緒崩潰。該國稅單位事後還致電要求他撤文，讓他感受不到真正的誠意，認為對方只想息事寧人。

原po表示，母親獨自到了某國稅單位後需要協助，但現場志工非但沒有幫忙，還對她說：「你眼睛看不到，就不應該出來害人。」這句話讓母親當場情緒崩潰，哭著離開。由於當時天色已暗，母親因為迷路，只能一直向路人問路，直到遇到一名熱心民眾願意停下來，帶她去搭公車。

原po氣憤表示，該名志工說出的這句話十分傷人，「對一位已經很努力生活、只是眼睛不方便的長輩來說，是羞辱，也是踐踏尊嚴。」他也對那位願意為母親伸出手的陌生人表達真心、公開的感謝，「你的一個舉動，救了一個正在無助邊緣的長輩，也讓我們家知道，這個世界還是有人願意善待他人。」

原po後來再度發文，指出該單位主管已主動聯繫母親，口頭致歉並表示若需協助，可事先電話預約安排專人服務。然而，原po認為該單位的處理態度仍缺乏實質誠意，因為對方在電話中要求將網路文章下架，理由是「這樣他們才不用寫報告」，並強調該名志工並未領薪，因此「也沒辦法規範」，僅表示會將該志工調離此單位，讓他深覺該單位未能解決制度性的問題，只想息事寧人。

原po強調，文章會繼續保留，不會撤文，且認為單純調離志工，並無法杜絕類似傷害再次發生，「如果一個人缺乏對身心不便者的基本尊重，把他送到另一個場域，只是讓同樣的傷害換個地方發生。」對於此事，他會持續追蹤該單位的正式回應，期望透過社會關注與輿論壓力，促使身障友善服務制度化、落實尊重與平等。

該起事件引起網友廣泛迴響，多數網友表示支持文章持續公開，並呼籲公家機關應強化志工管理與身障友善服務流程，避免民眾再次受到羞辱。部分網友指出，要求視障者需事先預約才能獲得協助，是對身障族群不公平的限制；另有人關注該公務單位是否因志工無薪而放任其失職行為。