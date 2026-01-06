淘寶、拼多多價格超甜 他問「蝦皮優勢是啥」？過來人揭3點完勝對岸
隨著跨境網購越來越方便，不少台灣人轉向在淘寶、拼多多等大陸電商平台購買商品。對此，一名網友好奇，淘寶、拼多多便宜又免運，在這樣的競爭下，蝦皮還剩下哪些優勢？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「現在蝦皮還有什麼優勢嗎？」為題，指出現在台灣人早就已經習慣對岸的網購，像是拼多多滿49人民幣（約新台幣220元）就免運、淘寶滿99人民幣（約新台幣445元）就免運，而且東西比蝦皮便宜超級多，不理解現在使用蝦皮還有什麼優勢嗎？
貼文一出後，不少網友都大推蝦皮的「智取門市」，紛紛表示「智取店太強，很難取代」、「到處都智取店啊」、「智取很方便」、「智取店也很方便，有時去小七全家店員很煩會推銷」、「智取店有夠多」、「智取店真的很強」。
此外，也有部分網友回應「淘寶免運物流越來越慢，蝦皮躺著贏」、「不用過海關繳稅，有現貨不用像淘寶要等2個星期起跳」、「隔日到貨滿棒的」、「淘寶清關越來越久，感覺是故意的」、「蝦皮一堆東西可以買，淘寶一堆東西不能買」、「很多液體或劑體商品，淘寶也不能買了」。
