賴總統喊基本工資今年可破3萬！ 網嘆1族群最慘：恐變低收入戶
基本工資連續10年調漲，今年最低月薪調至2萬9500元、時薪196元，而賴清德總統近期喊出基本工資仍會再調整，有機會突破3萬元大關。對此，一名網友表示，不斷調整基本工資，到底爽到誰？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「基本工資調薪到三萬爽到誰？」為題，指出今年才剛調完基本工資，賴總統又說今年要讓基本工資調到三萬元，讓他不禁納悶「中產階級的錢又要變少了，調基本工資爽到誰？」
貼文一出後，不少網友點名最大受益者是「移工」，紛紛表示「移工+很基層的+打工族吧，一小時快200元了」、「移工，然後便當一個200元起跳，一般人苦哈哈」、「移工iPhone換起來」、「移工啊，你跟移工領差不多」、「移工仲介賺翻了」、「移工覺得開心」、「移工啊，文組社會新鮮人起薪快跟移工一樣了」、「移工薪水逼近台灣中產階級，真幸福」、「移工，賺幾年回去買大房子，我們工作一輩子，貸款一輩子」。
此外，還有部分網友回應「以前不懂，現在懂了，物價又要高漲了，準備把中產打到低收入的政策」、「一堆中位數都是剛好比基本工資多、完全不會漲薪的，就是蔡賴這9年間最慘的，這10年幾乎沒漲，但是物價至少漲了3~4成」、「最慘的永遠是中產階級，房買不到、補助領不到，還會被通膨拉低薪資」、「四萬上下收入的實質購買力大幅下降」。
