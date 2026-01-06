快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統喊基本工資今年可破3萬！ 網嘆1族群最慘：恐變低收入戶

聯合新聞網／ 綜合報導
基本工資連續10年調漲，今年最低月薪調至2萬9500元、時薪196元，而賴清德總統近期喊出基本工資仍會再調整，有機會突破3萬元大關。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
基本工資連續10年調漲，今年最低月薪調至2萬9500元、時薪196元，而賴清德總統近期喊出基本工資仍會再調整，有機會突破3萬元大關。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

基本工資連續10年調漲，今年最低月薪調至2萬9500元、時薪196元，而賴清德總統近期喊出基本工資仍會再調整，有機會突破3萬元大關。對此，一名網友表示，不斷調整基本工資，到底爽到誰？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「基本工資調薪到三萬爽到誰？」為題，指出今年才剛調完基本工資，賴總統又說今年要讓基本工資調到三萬元，讓他不禁納悶「中產階級的錢又要變少了，調基本工資爽到誰？」

貼文一出後，不少網友點名最大受益者是「移工」，紛紛表示「移工+很基層的+打工族吧，一小時快200元了」、「移工，然後便當一個200元起跳，一般人苦哈哈」、「移工iPhone換起來」、「移工啊，你跟移工領差不多」、「移工仲介賺翻了」、「移工覺得開心」、「移工啊，文組社會新鮮人起薪快跟移工一樣了」、「移工薪水逼近台灣中產階級，真幸福」、「移工，賺幾年回去買大房子，我們工作一輩子，貸款一輩子」。

此外，還有部分網友回應「以前不懂，現在懂了，物價又要高漲了，準備把中產打到低收入的政策」、「一堆中位數都是剛好比基本工資多、完全不會漲薪的，就是蔡賴這9年間最慘的，這10年幾乎沒漲，但是物價至少漲了3~4成」、「最慘的永遠是中產階級，房買不到、補助領不到，還會被通膨拉低薪資」、「四萬上下收入的實質購買力大幅下降」。

基本工資 中產階級 賴清德 薪資 移工 月薪 時薪

延伸閱讀

世界第一難學？外國人學台語卡關 遇「2大魔王」一個月就放棄

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

鐵飯碗變「生鏽碗」？他嘆基本薪資吃掉公職優勢：根本穩定窮

2026開年就被老天眷顧！3星座＋3生肖1月事業財運順到起飛

相關新聞

淘寶、拼多多價格超甜 他問「蝦皮優勢是啥」？過來人揭3點完勝對岸

隨著跨境網購越來越方便，不少台灣人轉向在淘寶、拼多多等大陸電商平台購買商品。對此，一名網友好奇，淘寶、拼多多便宜又免運，在這樣的競爭下...

賴總統喊基本工資今年可破3萬！ 網嘆1族群最慘：恐變低收入戶

基本工資連續10年調漲，今年最低月薪調至2萬9500元、時薪196元，而賴清德總統近期喊出基本工資仍會再調整，有機會突破3萬元大關。對此，一名網友表示...

買蛋餅結帳聽到神秘數字「88888」 陌生阿姨一句話感動上萬人

一組「5個8」數字，意外成了不少人2026年的暖心開場。一名民眾分享元旦買早餐時，聽到前方民眾結帳報出「5個8」，詢問後才知道這組數字代表發票愛心碼，能將消費發票直接捐給公益團體，相關內容曝光後吸引上萬網友按讚，也讓不少人第一次認識這項捐贈方式。

手機失主不給10%報酬「可以不還」？律師提醒眉角：不得不慎

一名網友近日在社群平台發文表示，自己撿到一支市價不菲的iPhone 17 Pro，聯繫失主後，提出希望獲得3,000元作為報酬，相當於遺失物10%的價值，但失主拒絕支付。該名網友隨後將手機送交警察局，

日機場因一把美工刀大亂！前員工曝「管制區4不可丟」 曝店鋪最慘下場

日本關西國際機場4日晚間疑似因管制區店鋪一把美工刀下落不明，航廈內全場警戒程度升高，要求所有人員重新接受安全檢查，部分航班也因此取消、延誤，旅客行程大亂。一名曾在機場任職的網友表示，入職時都會被耳提面

別再抱怨尾牙！日女曝台日職場文化差異：在日本須自掏腰包加陪笑

一名在台灣工作的日本大阪女網友＠ericatw520近日在Instagram發布影片，分享台日職場文化差異，直言「日本的尾牙文化，跟台灣真的差很多」。她指出，在日本所謂的尾牙或聚餐常常需要員工自掏腰包，與台灣公司全額買單、氣氛熱鬧的尾牙春酒形成強烈對比。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。