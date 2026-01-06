賴總統喊基本工資今年可破3萬！ 網嘆1族群最慘：恐變低收入戶

一名在台灣工作的日本大阪女網友＠ericatw520近日在Instagram發布影片，分享台日職場文化差異，直言「日本的尾牙文化，跟台灣真的差很多」。她指出，在日本所謂的尾牙或聚餐常常需要員工自掏腰包，與台灣公司全額買單、氣氛熱鬧的尾牙春酒形成強烈對比。

2026-01-05 15:34