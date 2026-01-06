買蛋餅結帳聽到神秘數字「88888」 陌生阿姨一句話感動上萬人

一組「5個8」數字，意外成了不少人2026年的暖心開場。一名民眾分享元旦買早餐時，聽到前方民眾結帳報出「5個8」，詢問後才知道這組數字代表發票愛心碼，能將消費發票直接捐給公益團體，相關內容曝光後吸引上萬網友按讚，也讓不少人第一次認識這項捐贈方式。

一位網友在「Threads」發文分享，元旦清晨到早餐店買蛋餅，前方一名阿姨結帳時沒有拿出手機載具，而是口述「88888」。他一時好奇問了句：「這個會到哪裡啊？」阿姨轉過頭來，微笑回應「兒癌」。原PO當下立刻明白，這張發票將捐給兒童癌症相關單位，也讓他直呼心情一整天都特別愉悅，感謝這位陌生人替2026年揭開溫暖序幕。

相關貼文曝光引發熱議，不少人驚呼「長知識」，留言回應「看了二次才懂，原來發票載具也能捐，謝謝你的分享」、「原來可以這樣，謝謝你以後我也知道怎麼做了」、「今天獲得最有用的常識，以後每次消費會提醒自己」、「2026年我學到的第一個知識」、「謝謝你的分享！看了這篇文章讓我心裡也暖暖的」、「與神同行」。

有網友提醒，想捐贈發票，記得「要說『愛心碼』喔，有些店的pos機愛心碼和載具是分開的」。也有人建議，「『愛心碼』這應該要讓更多人知道，好像也可以宣傳給來旅遊的外國朋友」、「上班時好多觀光客都不要發票，好像可以多多推廣外國客選擇使用愛心捐贈碼」。

事實上，「88888」正是中華民國兒童癌症基金會的發票愛心碼（捐贈碼）。財政部說明，民眾結帳時只要口述或出示愛心碼，就能直接完成捐贈，事後也可透過「統一發票兌獎」APP或電子發票整合服務平台操作。

除兒童癌症基金會外，常見愛心碼還包括創世基金會「919」、麥當勞叔叔之家「86888」、陽光基金會「13579」、罕見疾病基金會「9527」、唐氏症基金會「321」、台灣導盲犬協會「5299」、台灣搜救犬協會「6789」，讓日常消費也能輕鬆化為公益行動。

●財政部電子發票整個服務平台「捐贈碼」查詢網址：https://www.einvoice.nat.gov.tw/portal/btc/btc603w/search。