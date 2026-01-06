手機失主不給10%報酬「可以不還」？律師提醒眉角：不得不慎

一名網友近日在社群平台發文表示，自己撿到一支市價不菲的iPhone 17 Pro，聯繫失主後，提出希望獲得3,000元作為報酬，相當於遺失物10%的價值，但失主拒絕支付。該名網友隨後將手機送交警察局，未料警方完成確認程序後，直接將手機歸還失主，並未介入酬金爭議，讓他感到不滿，上網詢問「撿到手機索取3,000元是否合法」，甚至表示不排除提告，相關討論迅速引發熱議。

律師蘇家宏在粉專發文表示，依據民法規定，拾得人對遺失物確實享有「向失主請求報酬的權利」。民法第805條第2項指出，拾得人得請求不超過遺失物價值10%的酬金，若失主拒絕支付，拾得人可循法律途徑主張權利。不過，若雙方對金額沒有共識，最終仍須由法院裁定。以本案為例，若該款手機二手行情約為3萬5千元，依法可請求的酬金上限約為3,500元。

但法律同時也規定拾得人的義務。拾得人須依法通知失主，或依程序送交警察機關招領，並在失主領回時不得隱匿拾得事實，或拒絕交還。此外，若失主屬低收入戶等特定身分，拾得人依法不得請求報酬。若未依規定程序處理，將可能喪失請求酬金的權利。

他也提醒，拾得人即便對酬金有爭議，也不得擅自占有遺失物，否則可能涉及民事侵權，甚至構成刑法上的侵占遺失物罪，可處1萬5千元以下罰金。至於拾得人是否能暫時留置遺失物，法律雖賦予一定留置權，即在拾得人依照法律程序通知失主、在失主領回前要妥善保管，失主來領時，拾得人可向失主要求10％報酬，如果失主不付，拾得人可以行使「留置權」。但需注意，若被認定為權利濫用，仍可能衍生其他法律責任，不得不慎。

針對此案，拾得人不滿警方直接將手機歸還失主，然實際上警察機關受理遺失物後，須依「警察機關辦理拾得遺失物作業規定」辦理，確認失主身分後即應返還物品。至於拾得人與失主之間是否給付酬金，則是他們之間的法律問題，並非警方職權範圍。

雖然這起事件讓「拾得遺失物是否該索取報酬」的法律與道德界線再度成為社會討論焦點，但蘇家宏表示，若是他遇到相同事件，雖然不會主動去爭取報酬，但如果對方主動給予也不會拒絕，會將此份報酬以其他方式回饋社會，民眾也不需過度撻伐事件內任一方，「因為法律賦予拾得人『得』請求報酬，這10％報酬『請求權』，可以主張，也可以不主張」。