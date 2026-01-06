日機場因一把美工刀大亂！前員工曝「管制區4不可丟」 曝店鋪最慘下場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本關西國際機場。圖／聯合報系資料照
日本關西國際機場。圖／聯合報系資料照

日本關西國際機場4日晚間疑似因管制區店鋪一把美工刀下落不明，航廈內全場警戒程度升高，要求所有人員重新接受安全檢查，部分航班也因此取消、延誤，旅客行程大亂。一名曾在機場任職的網友表示，入職時都會被耳提面命「店裡管制物絕對不能弄丟」，否則下場悽慘，最重可能該店要退出機場並賠償機場延誤損失費。

關西國際機場是日本第二大機場，也是關西地區重要進出口，4日晚間疑似因管制區內店鋪遺失美工刀，導致所有旅客必須重新安檢，部分航班也受到影響，一位曾在關西機場任職的網友形容「這真的是在機場最恐怖的事情」。

在threads上指出，剪刀、酒精、長拖把也是管制物，每天都要清點店內物品4次。到職第一天公司負責人就會嚴正提醒「絕對絕對不能弄丟店裡的管制物」，一旦店內有東西不見，那家店跟那天上班負責清店的員工都會死得很慘，「全機場都要停下來找東西，待起飛的旅客也全都要下來重新安檢」。

她表示，以她曾工作的店鋪為例，為避免管制物丟失，剪刀因時常使用很容易不見，所以會用鐵鍊和密碼鎖鎖在櫃檯下跟保險箱內，酒精、拖把這類不常使用的物品則會一直放在原位，偶爾才拿出來。基本上，大東西不會弄丟，但剪刀、美工刀這類常使用的物品，就容易因員工粗心大意遺失。

若是將機場翻個底朝天也找不到美工刀該怎麼辦？她也透露，如果真的都找不到，可能要寫報告，丟失物品的店家恐怕也會因此結束契約搬出機場，還要賠償機場延誤的損失費用。

