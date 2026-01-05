別再抱怨尾牙！日女曝台日職場文化差異：在日本須自掏腰包加陪笑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女網友透露，在日本尾牙、春酒多數皆由職員自掏腰包。 圖／AI生成
一名在台灣工作的日本大阪女網友＠ericatw520近日在Instagram發布影片，分享台日職場文化差異，直言「日本的尾牙文化，跟台灣真的差很多」。她指出，在日本所謂的尾牙或聚餐常常需要員工自掏腰包，與台灣公司全額買單、氣氛熱鬧的尾牙春酒形成強烈對比。

女網友erica表示，在日本職場，下班後的聚餐與喝酒應酬被視為拉近前後輩關係的重要方式，前輩往往透過喝酒建立情誼。過去多半屬於「一定要參加」的潛規則，但近年因為聚餐要自費、又沒有加班費，加上年輕世代價值觀改變，是否參加已不再那麼強制，整體氣氛也逐漸鬆動，不過實際情況仍需視公司文化而定。

她也提到，日本職場上下關係普遍較為嚴格，即便是吃飯，也像是在「延長上班時間」。聚餐時需要隨時注意主管杯子裡的酒是否喝完，若見底就要主動詢問是否要再來一杯、想喝什麼，菜夠不夠、要不要加點，必須全程照顧前輩需求，讓人難以真正放鬆。

相較之下，erica大讚台灣的尾牙與春酒文化，不僅通常由公司全額負擔，餐點豐盛，還有抽獎環節，讓員工更有參與感。她也分享自己的幸運經驗，曾在台灣的尾牙與春酒中，分別抽中2萬元新台幣與Switch，直呼「很幸運、很開心、很感謝，希望明年也可以抽到大獎」。

日本交流協會也曾於臉書說明，日本多數「忘年會」餐費必須各自支付，平均費用依年資與產業不同，少則約1,500日圓（約台幣300元），多則可能上萬日圓（約台幣2000元），對新鮮人或有家庭的青壯年族群來說，都是一筆不小的負擔。

