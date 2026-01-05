快訊

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

美突襲委內瑞拉後 陸媒點名下一波這3國最危險

配眼鏡花費破萬！他懷疑自己成「盤子」 內行揭殘酷真相：成本很低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露近日眼鏡配到1萬元，懷疑自己成了「盤子」。 示意圖／ingimage
一名網友透露近日眼鏡配到1萬元，懷疑自己成了「盤子」。 示意圖／ingimage

一名網友以「眼鏡配到一萬是盤子嗎」為題在Dcard發文，分享自己的配鏡經驗，引發不少網友熱議。原PO表示，自己近視500度、散光250度，選擇odbo鈦框4000元、Hoya折射率1.6鏡片7000元，皆為折扣後價格。

店家說明因散光度數較高，鏡片需訂製，但鏡片並無變色或抗藍光功能，僅為一般透明片。原PO拿到眼鏡後越想越覺得價格偏高，之後到蔡司旗艦店詢問，才發現相同預算似乎可直上蔡司清銳MAX 1.6，因此懷疑自己是否「被當盤子」。

貼文曝光後，網友意見兩極，有人直言價格偏高，「我高度近視、配日製東海鏡片加日製鏡框，台幣不到7千。難怪台灣眼鏡店不會倒」、「你不會想知道成本多低，但我不能說」、「盤的頂點，眼鏡行感謝你」、「眼鏡只買過2000的我」、「我去寶島也是配1萬，真心覺得貴」、「如果鏡片只選台製鏡片、鏡框不要選鈦金屬的，基本上金額可以砍半」。

也有人認為屬於正常甚至偏便宜區間，「我眼鏡配到3萬」、「我單鏡框就快2萬，顆顆」、「我也配一副1萬5到2萬5，後來怎麼配都不滿意就去雷射了」、「你上述文中提到的搭配，在市價來說是正常區間」、「全鈦加品牌訂製通常在台灣就是貴一些，但我們高度散光族群我覺得更吃專業驗光及售後」、「還好吧，眼睛這麼重要，配好一點也是應該的」、「普通價格還好」、「其實很便宜」。

眼鏡 近視

