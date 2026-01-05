台南新地標！「離婚500」招牌紅到日本 遊客狂朝聖：大家都愛

近日，一名日本網友＠bonkuretaiwan在社群網站X（前推特）上分享一張台南街頭的照片，畫面中是寫著「離婚500元」的離婚事務所招牌，疑惑道：「已經變成觀光景點了嗎！？」貼文曝光後，引起大量台日本網友熱議，直呼這間離婚事務所已成為日本旅客造訪台南時的「打卡景點」。

貼文下方湧入許多台日網友留言，不少人表示「看到就會忍不住拍」、「果然是有名的觀光地」、「太在意了所以拍了」、「跟金玉堂一樣，已經是觀光名所」、「來台南基本都會拍吧」，甚至有人笑說「大家都喜歡這塊離婚招牌呢」、「當然有拍啊」，顯示這面招牌早已在旅客之間形成一種默契式的朝聖地標。

除了招牌本身吸睛，也有網友順勢分享周邊美食，提到附近有好吃的羊肉店、手工魚麵，「夏家魚麵旁邊」、「旁邊羊肉很頂」、「隔壁的羊肉，從我外公帶我爸吃，到帶我吃…味道真的不錯」，甚至推薦不遠處的紅茶店「阿薩姆奶茶很好喝」。

事實上，這塊招牌早在去年5月就曾引發討論，當時有台灣網友在臉書發文指出該事務所「20年前離婚只要500元，到現在都沒漲價，完全不受通膨影響」，不少在地人也留言表示對這塊招牌並不陌生。不過，也有過來人出面補充實際經驗，指出雖然招牌上寫著500元，但實際辦理仍需額外支付證人費用，有人透露「協議書500元，見證人簽章1000元（需兩位）」，也有人分享「實地走訪後，男女雙方都要付證人費，總共約2000元」。