快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多洗衣球開箱驚見「神秘英文名」！看包裝她傻眼 會員曝真相：一直都有

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照
好市多。聯合報系資料照

美式賣場好市多以商品選擇多元、優惠頻繁，加上退貨機制相對寬鬆，吸引不少消費者加入會員，不過近年也陸續有會員反映商品品質問題，甚至懷疑買到曾被退貨的商品。近日就有一名女網友在好市多購買洗衣球，回家拆封後卻發現包裝上出現不明英文名字，讓她當場傻眼，相關經驗曝光後引發網友熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她一打開洗衣球包裝，裡面就看到寫有「AMY」、「YANI」等英文字，讓她忍不住質疑，「這個又是人家退貨的商品又拿去架上賣的意思嗎？」並直呼完全不知道這些名字是誰。

貼文一出，不少網友也留言分享自身經驗，「我買過一套兒童書，每一本封面都有一個姓名貼」、「一直都是這樣，退貨會問你有沒有拆封過，沒拆封都是直接放回原來位置，上次看到有人退桌子退貨櫃臺沒地方放，剛好那個商品貨架在旁邊就直接放回去了」、「感覺挺正常的，那些被退貨完好無損的商品被拿回去賣，應該是沒什麼問題」。

也有人表示是退貨消費者的問題，「最沒品的是消費者，破壞商品完整性後，還去退貨」、「就算是退貨品，正常來說也不會在上面寫字」，但有網友覺得不介意，「不妨礙使用，我是可以接受的」、「又不影響，我不介意」、「沒開過沒破我是可以接受」。

好市多

延伸閱讀

好市多小金雞曝光：會員可能不知道 旅遊部門已成立25年

好市多399元「招財裝備」上架 網友瘋搶：穿了過年打牌會贏

1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

好市多空運來台「神級水果」翻車？會員搖頭：吃起來有草味

相關新聞

好市多洗衣球開箱驚見「神秘英文名」！看包裝她傻眼 會員曝真相：一直都有

美式賣場好市多以商品選擇多元、優惠頻繁，加上退貨機制相對寬鬆，吸引不少消費者加入會員，不過近年也陸續有會員反映商品品質問題，甚至懷疑買到曾被退貨的商品。近日就有一名女網友在好市多購買洗衣球，回家拆封後卻發現包裝上出現不明英文名字，讓她當場傻眼，相關經驗曝光後引發網友熱烈討論。

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

過年期間，不少家庭都會準備各式糖果與零食，象徵「吃甜甜、過好年」，其中有些經典糖果幾乎年年報到。近日就有網友在蝦皮購物平台發現，一款常見於年節糖果盤...

去日本別買錯！這款護手霜包裝太像果凍 內行教你一招分辨

到日本旅遊，許多人喜歡在超商或藥妝店挖掘新奇商品，但購買前可得睜大眼睛。近日有一名女網友分享一段影片，提醒大家這款外包裝激似日本知名軟糖品牌「UHA味覺糖」的商品，其實是「護手霜」。貼文曝光後，引發大批網友熱議，直呼這包裝設計簡直是「陷阱題」，一不小心真的會當成食物吃下肚。

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

隨著冷氣團接連報到，冬季保暖已成民眾關注焦點。日本TBS電視台節目曾報導，不只是穿得厚，正確使用圍巾、羽絨服、靴子與暖貼，也能有效提升保暖效果。東京服飾專門學校的古賀由紀夫表示，只要掌握四大要點，就能讓身體快速暖起來。

寒流一來全撞衫！電梯裡「5人穿同款外套」 網笑翻：國民制服

寒流來襲，不少人都穿上厚外套禦寒，一名網友分享，近期搭電梯時遇到超高撞衫率，包含自己在內，電梯裡竟有5個人穿著同一款無印良品外套，只差在顏色不同。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

壓力山大…雪隧時速近百還被「緊貼逼車」 網教1招：後車秒減速

一段在雪山隧道內行車的影片近日在臉書粉專「爆料公社」引發熱議。影片中可見，拍攝車輛時速已接近速限上限，但後方車輛仍長時間緊貼，讓駕駛人感到相當壓力，「速限90都已經開97了…你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。