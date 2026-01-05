好市多洗衣球開箱驚見「神秘英文名」！看包裝她傻眼 會員曝真相：一直都有

美式賣場好市多以商品選擇多元、優惠頻繁，加上退貨機制相對寬鬆，吸引不少消費者加入會員，不過近年也陸續有會員反映商品品質問題，甚至懷疑買到曾被退貨的商品。近日就有一名女網友在好市多購買洗衣球，回家拆封後卻發現包裝上出現不明英文名字，讓她當場傻眼，相關經驗曝光後引發網友熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她一打開洗衣球包裝，裡面就看到寫有「AMY」、「YANI」等英文字，讓她忍不住質疑，「這個又是人家退貨的商品又拿去架上賣的意思嗎？」並直呼完全不知道這些名字是誰。

貼文一出，不少網友也留言分享自身經驗，「我買過一套兒童書，每一本封面都有一個姓名貼」、「一直都是這樣，退貨會問你有沒有拆封過，沒拆封都是直接放回原來位置，上次看到有人退桌子退貨櫃臺沒地方放，剛好那個商品貨架在旁邊就直接放回去了」、「感覺挺正常的，那些被退貨完好無損的商品被拿回去賣，應該是沒什麼問題」。

也有人表示是退貨消費者的問題，「最沒品的是消費者，破壞商品完整性後，還去退貨」、「就算是退貨品，正常來說也不會在上面寫字」，但有網友覺得不介意，「不妨礙使用，我是可以接受的」、「又不影響，我不介意」、「沒開過沒破我是可以接受」。