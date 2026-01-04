賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

過年期間，不少家庭都會準備各式糖果與零食，象徵「吃甜甜、過好年」，其中有些經典糖果幾乎年年報到。近日就有網友在蝦皮購物平台發現，一款常見於年節糖果盤的「三色軟糖」，竟被賣家在商品標題中直接標註「阿嬤的最愛 但是我不懂 超難吃 不要買」，自我吐槽式的行銷，意外引發大量關注與討論。

有網友將該商品截圖分享到Dcard，表示自己從小就對這種紅、白、綠三色組合的軟糖無感，覺得沒味道、口感奇妙，每到過年總是被留到最後，卻是第一次看到賣家主動勸退消費者。原PO也貼出賣場評價補充，曾有買家實際下單後給了三顆星評價，賣家則幽默回覆「就跟你說不好吃了你還要買，買了還要給我三顆星，我是不是有先給你講過了」，讓原PO忍不住笑稱賣家是「用自己施的魔法反擊」，並好奇詢問大家是否真的有人喜歡這款「三色軟糖」。

貼文曝光後，不少網友歪樓討論賣家的回應風格，有人笑說「買到的跟商品描述完全符合，應該給五星才對」，也有人直呼賣家回覆太有梗，「第一次覺得該檢討的是買家」，甚至出現「有賣家連結嗎？想去朝聖看看」等留言。還有網友替那名給三星的買家平反，猜測對方可能是覺得「太好吃了」，反而不符合商品標題。

也有網友將焦點拉回糖果本身，針對三色軟糖評價。有支持者表示自己其實很喜歡，還分享獨門吃法，「會先咬紅色再咬綠色，最後剩一點白白的一起吃」，甚至有人力挺「紅綠燈明明一百分」。但反對聲音同樣不少，有人直言這是「小時候最怕的軟糖」，也有人困惑表示「真的不懂這個糖，但我阿嬤超愛」。介於兩者之間的網友則認為，三色軟糖稱不上難吃，但也談不上好吃，純粹是一種充滿年代感的存在，甚至有人笑說童年一直以為那是「西瓜口味」，直到長大才完全顛覆想像。