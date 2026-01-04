快訊

去日本別買錯！這款護手霜包裝太像果凍 內行教你一招分辨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊，許多人喜歡在超商或藥妝店挖掘新奇商品，但購買前可得睜大眼睛。近日有一名女網友分享一段影片，提醒大家這款外包裝激似日本知名軟糖品牌「UHA味覺糖」的商品，其實是「護手霜」。貼文曝光後，引發大批網友熱議，直呼這包裝設計簡直是「陷阱題」，一不小心真的會當成食物吃下肚。

原PO在Threads上驚呼：「哇哇…大家小心不要吃到，它真的長得超像果凍的！」影片中這款護手霜外觀與市售的「酷露露Q軟糖（Kororo）」包裝高度相似，不僅印有碩大的巨峰葡萄圖案，連配色、形狀都如出一轍。雖然包裝中央印有片假名及英文「Hand Cream（護手霜）」，且角落也標註了「Do not eat（不可食用）」，但若不仔細看，極易讓人誤以為是新推出的果凍飲或軟糖。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示自己也曾差點中招，「好險有刷到妳，昨天兒子才買一包」、「我看了30秒才意會到它是護手霜」、「這包裝太容易誤導了吧，尤其小朋友不懂英文的直接就吃了」。甚至有網友分享自身經驗，表示自己真的曾誤以為是果凍，還好及時發現才沒釀成悲劇。

對此，部分網友認為廠商的包裝設計有待商榷，雖然目的是為了趣味或聯名行銷，但對於不懂日文的外國遊客或年幼孩童來說，誤食風險極高，「這在食品安全上真的沒問題嗎？」、「根本是考驗消費者的眼力」、「雖然有寫不能吃，但字體真的太小了」。

不過，也有內行網友指出，這類商品通常在日本超商或藥妝店的陳列位置會與食品區分開，多半放置在日用品或美妝區，且包裝上其實有明顯的日文及英文標示，只要購買前多留意商品分類與文字說明，應該能避免誤會。提醒民眾，若有購買各式趣味聯名商品，務必看清楚標示，以免護手不成反傷身。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

