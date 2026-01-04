快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

聯合新聞網／ 綜合報導
羽絨外套示意圖。 圖／AI生成
隨著冷氣團接連報到，冬季保暖已成民眾關注焦點。日本TBS電視台節目曾報導，不只是穿得厚，正確使用圍巾、羽絨服、靴子與暖貼，也能有效提升保暖效果。東京服飾專門學校的古賀由紀夫表示，只要掌握四大要點，就能讓身體快速暖起來。

圍巾纏法影響保暖效果

古賀由紀夫指出，圍巾最保暖的纏法是「單圈纏繞（ワンループ巻き）」，可讓脖子形成四層布料，鎖住空氣與熱度，阻擋寒風。實驗發現，相較於「雙圈纏繞」或「領帶式纏法」，單圈纏繞不僅脖子更暖，手部也因頸部大血管血流改善而溫暖。專家補充，將圍巾稍微覆蓋口鼻，羊毛或羊絨材質遇到呼出的水蒸氣還會微發熱，增加保暖效果。

羽絨外套內搭選薄材質更保暖

古賀由紀夫表示，羽絨外套內穿「薄材質衣物」比厚毛衣更容易保暖。原因是羽絨外套內形成的空氣層會被身體溫暖，而薄衣服能將體溫更直接傳導至羽絨外套，使整件羽絨外套迅速蓄熱。實驗結果顯示，穿薄襯衫或T恤再套羽絨外套，比穿厚毛衣更能提升體表溫度。

靴子略大於腳最暖

靴子選擇稍大尺寸能提高保暖效果。古賀指出，鞋內空間稍大時，腳在行走時產生摩擦，促進血液循環，增加腳部及全身溫度。實驗顯示，女性與男性穿略大靴子，腳部溫度比貼合腳的鞋子高約2度。不過專家也提醒，鞋內溫度提升可能增加細菌滋生與異味，因此要注意鞋內衛生。

暖貼貼足底最有效

Ishihara Clinic副院長石原新菜指出，暖貼貼在「足底」最保暖，因腳底血管密集，皮下脂肪薄，暖貼可有效加熱血液，帶動全身溫度上升。實驗發現，貼在足底比貼在腹部更能暖整個下半身，手腳也更加溫暖，效果最明顯。

羽絨外套 保暖 冷氣團 寒流

