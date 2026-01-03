壓力山大…雪隧時速近百還被「緊貼逼車」 網教1招：後車秒減速

一段在雪山隧道內行車的影片近日在臉書粉專「爆料公社」引發熱議。影片中可見，拍攝車輛時速已接近速限上限，但後方車輛仍長時間緊貼，讓駕駛人感到相當壓力，「速限90都已經開97了…你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」

網友看到影片後紛紛提供應對方式，「像我就會打個雙黃燈，建議他開慢一點，如果還一直追上來，我就檢舉他」、「噴水洗玻璃，九成後車就會減速」、「我會建議撥到行車監控中心，跟他們說你的位置和車號，他們會幫你做舉發」。也有人指出，「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！雪隧小型車要保持車距50公尺！！也不用等你檢舉，他自然會被舉發的！」

國道警察國九大隊先前曾表示，雪山隧道內未保持安全距離已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第2款，可處新台幣3,000至6,000元罰鍰。民眾如遇類似案件，可將附有明確日期、時間與地點的影片上傳至國道公路警察局網站進行檢舉。

國九大隊強調，雪山隧道科技執法針對未保持安全距離、超速、慢速、任意變換車道等行為都有持續加強取締，違規駕駛將一律開罰，絕不寬貸。呼籲用路人行駛隧道或任何道路時，務必保持安全車距，確保自身與他人行車安全。