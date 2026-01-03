寒流一來全撞衫！電梯裡「5人穿同款外套」 網笑翻：國民制服
寒流來襲，不少人都穿上厚外套禦寒，一名網友分享，近期搭電梯時遇到超高撞衫率，包含自己在內，電梯裡竟有5個人穿著同一款無印良品外套，只差在顏色不同。貼文有圖有真相，笑倒大批網友。
這名網友在社群平台「Threads」表示，當下站在電梯裡才發現，大家身上的外套款式幾乎一模一樣，分別是黑色、米色與墨綠色等常見配色，讓他驚呼「一台電梯遇到5個穿同件外套、不同顏色的機率有多高？」。
貼文一出後，不少網友都表示「還以為是UNIQLO的外套」、「捷運上也一堆人穿」、「平價實惠又好看」、「我今天也穿同款外套欸，是黑色的」、「這款路上好多人穿，一天內已經看到三件了」、「根本是國民制服」、「這款外套真的超好看」、「無印良品的品質真的沒話講」、「冬日最愛款，背心和外套都必須各來一件」。
不過，也有部分網友回應「感覺好像把保潔墊穿在身上的的樣子」、「無印的品質沒話說，但這好醜」、「這個像彈簧床獨立筒的花紋是怎麼流行起來的？」。
