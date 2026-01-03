停汽車格內也會被開單！原因曝光網驚：開車20年都不知道

一名網友分享，近期在台北市信義區停車，明明車輛停放在路邊停車格，卻因輪胎壓到白線，被警察開罰單，讓他相當傻眼，貼文也在網路引起網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，第一次把車停在停車格裡被開單，問了ChatGPT才知道原來車體只要有任何部分壓到白線，就算違規停車，自嘲「看來我駕照是用雞腿換的，居然都不知道」。

貼文一出後，多數網友都表示「我開車開了20年也不知，謝謝分享讓我長知識」、「感謝你提供這麼棒的資訊，第一次聽到」、「這樣開單真的太嚴苛」、「有點太過了，吹毛求疵」、「媽呀，第一次知道！」、「我現在才知道這樣不行耶！那如果是旁邊住家擺了超大花盆！導致車子無法完整停進去格子內，這樣也算我的罰單？」、「現在停車格有夠小，後面還有變電箱，不然旁邊就是被機車停在水溝蓋上壓縮車格的空間」。

此外，也有內行網友提醒，若車格設計不符規定可提出申訴，回應「若確定自己壓線不嚴重且不影響通行，可以申訴，但成功與否不一定」、「超線你要看你右邊有沒有停到底，很多停車格是不合規定可以撤單」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第56條「停車方式不依規定」指出，不論壓白線或紅線，只要車體任何部分越線即屬違規，警方可依法告發開罰，駕駛停車時需特別留意，避免誤踩地雷。