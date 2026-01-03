快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

停汽車格內也會被開單！原因曝光網驚：開車20年都不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在台北市信義區停車，明明車輛停放在路邊停車格，卻因輪胎壓到白線，被警察開罰單，讓他相當傻眼。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期在台北市信義區停車，明明車輛停放在路邊停車格，卻因輪胎壓到白線，被警察開罰單，讓他相當傻眼。示意圖/Ingimage

一名網友分享，近期在台北市信義區停車，明明車輛停放在路邊停車格，卻因輪胎壓到白線，被警察罰單，讓他相當傻眼，貼文也在網路引起網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，第一次把車停在停車格裡被開單，問了ChatGPT才知道原來車體只要有任何部分壓到白線，就算違規停車，自嘲「看來我駕照是用雞腿換的，居然都不知道」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出後，多數網友都表示「我開車開了20年也不知，謝謝分享讓我長知識」、「感謝你提供這麼棒的資訊，第一次聽到」、「這樣開單真的太嚴苛」、「有點太過了，吹毛求疵」、「媽呀，第一次知道！」、「我現在才知道這樣不行耶！那如果是旁邊住家擺了超大花盆！導致車子無法完整停進去格子內，這樣也算我的罰單？」、「現在停車格有夠小，後面還有變電箱，不然旁邊就是被機車停在水溝蓋上壓縮車格的空間」。

此外，也有內行網友提醒，若車格設計不符規定可提出申訴，回應「若確定自己壓線不嚴重且不影響通行，可以申訴，但成功與否不一定」、「超線你要看你右邊有沒有停到底，很多停車格是不合規定可以撤單」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第56條「停車方式不依規定」指出，不論壓白線或紅線，只要車體任何部分越線即屬違規，警方可依法告發開罰，駕駛停車時需特別留意，避免誤踩地雷。

停車格 開罰 罰單 駕照 警察

延伸閱讀

蝦皮智取店繳費機遺留500元沒人碰 網曝關鍵原因：誰敢拿？

不用追垃圾車！他驚見台北街頭設置「垃圾收集機」 24小時都能丟

他好奇為何女生愛吃夜市地瓜球？ 老饕曝3原因：CP值很高

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

相關新聞

寒流一來全撞衫！電梯裡「5人穿同款外套」 網笑翻：國民制服

寒流來襲，不少人都穿上厚外套禦寒，一名網友分享，近期搭電梯時遇到超高撞衫率，包含自己在內，電梯裡竟有5個人穿著同一款無印良品外套，只差在顏色不同。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

壓力山大…雪隧時速近百還被「緊貼逼車」 網教1招：後車秒減速

一段在雪山隧道內行車的影片近日在臉書粉專「爆料公社」引發熱議。影片中可見，拍攝車輛時速已接近速限上限，但後方車輛仍長時間緊貼，讓駕駛人感到相當壓力，「速限90都已經開97了…你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」

停汽車格內也會被開單！原因曝光網驚：開車20年都不知道

一名網友分享，近期在台北市信義區停車，明明車輛停放在路邊停車格，卻因輪胎壓到白線，被警察開罰單，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出國必穿1品牌鞋！她讚「走2萬步都不痛」 全網齊推：漫步在雲端

出國旅遊行程滿檔，一雙好走的鞋子往往成為關鍵裝備。一名網友分享，法國專業跑鞋品牌HOKA，雖然價格偏高，但實際穿出國後才發現「走2萬步以上腳都不痛」，大讚被圈粉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

怪食物神似雞母蟲！她PO照掀熱議 網曝老饕級美味吃法

一名女網友近日在社群平台 Threads 發文，分享丈夫喜歡吃「奇特食物」的照片，意外引發大量網友討論。她在文中寫道，「我老公都喜歡吃這種奇特的東西，之前吃虱目魚腸發上來得到很多共鳴，我就不信這個也會很有共鳴」，貼文曝光後果然掀起熱議，不少網友留言討論照片中的食材，直呼「第一次看到」。

線上遊戲「真妹子」都裝男？ 她曝5大鐵律自保：不想被當成花瓶

線上遊戲世界中，性別身分往往成為影響玩家互動的關鍵變數。近日一名女網友分享自己在遊戲中絕對不會告訴別人的秘密，為了避免因女性身分招來不必要的麻煩與騷擾，她總結出一套嚴格的自我保護機制，甚至刻意偽裝成男性。貼文曝光後，不僅讓許多女玩家心有戚戚焉，更意外釣出不少男網友坦承，其實遊戲裡許多受盡呵護的女性角色，背後操作者根本是男性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。