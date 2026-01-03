出國必穿1品牌鞋！她讚「走2萬步都不痛」 全網齊推：漫步在雲端

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，法國專業跑鞋品牌HOKA，雖然價格偏高，但實際穿出國後才發現「走2萬步以上腳都不痛」，大讚被圈粉。示意圖，美聯社
出國旅遊行程滿檔，一雙好走的鞋子往往成為關鍵裝備。一名網友分享，法國專業跑鞋品牌HOKA，雖然價格偏高，但實際穿出國後才發現「走2萬步以上腳都不痛」，大讚被圈粉。

這名網友在社群平台「Threads」表示，本來覺得HOKA的鞋子太貴，買2雙就要破萬元，但這次到日本關西玩5天，每天都是走2萬步起跳，但穿HOKA 腳底完全不痠痛，讓她直呼「錢真的有花在刀口上」，大讚出國才被HOKA圈粉。

貼文一出後，多數穿過HOKA的網友都大推，紛紛表示「前陣子買HOKA來路跑用，先穿去日本旅遊，就覺得錢花對了，很有感的好走、有支撐性」、「買了之後腳終於得到救贖，好舒服」、「去日本每天都是3萬步起跳，輕鬆度過」、「出國像是漫步在雲端」、「去大阪第2天腳痛到受不了，逛HOKA果斷買了一雙，很值得」、「我們也是下飛機就去買，走路很舒服」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「買了HOKA大家都說很好走，結果一到日本走了兩天直接蛋雕，底超硬沒有緩衝，後來在澀谷買了SKECHERS，才有辦法走完剩下幾天包含迪士尼，不推HOKA」、「我買的好像適合一直走路，上班久站反而容易小腿抽筋」、「我覺得太彈，感覺走久腳踝會不舒服，應該比較適合當跑鞋」。

