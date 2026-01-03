快訊

怪食物神似雞母蟲！她PO照掀熱議 網曝老饕級美味吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
葛鬱金的外型有點像雞母蟲。圖／聯合報系資料照
葛鬱金的外型有點像雞母蟲。圖／聯合報系資料照

一名女網友近日在社群平台Threads發文，分享丈夫喜歡吃「奇特食物」的照片，意外引發大量網友討論。她在文中寫道，「我老公都喜歡吃這種奇特的東西，之前吃虱目魚腸發上來得到很多共鳴，我就不信這個也會很有共鳴」，貼文曝光後果然掀起熱議，不少網友留言討論照片中的食材，直呼「第一次看到」。

有網友一眼認出照片中的食物是「葛鬱金」，並分享地方稱呼與口感，「葛鬱金，我們恆春叫粉薑，吃起來很好吃，有點像糯玉米，基本上就是澱粉，以前的太白粉好像是用這個做的」。也有人一開始誤會外型，笑說「我以為你老公吃雞母蟲…」，還有人直言「還有這種！第一次看到！突然看到好像大蠶寶寶」。

不少網友好奇詢問「請問這吃起來像什麼，好奇味道和口感？」隨即釣出吃過的網友熱情分享，「這個超好吃，吃起來有點像脆脆的馬鈴薯或是荸薺那種，就是根莖類的口感，我也是今年才第一次吃過」。

在料理方式上，網友們也各有講究，其中一則留言詳細描述老饕吃法，「這個超好吃，台北不知道哪裡有買。燙過沾鹽清淡美味，但我覺得最厲害的吃法是切片再油煎，會有股米香味，雞油煎起來最好，豬油肉香太沉會有點把米香蓋住。然後撒胡椒鹽、七味粉或是單純撒鹽都好吃」。另有網友表示，「這真的很好吃，重點是很難買，老饕吃法就是只沾鹽巴，享受天然的味道」，甚至直呼「有錢買不到的！！超級好吃啊」。

也有網友分享購買經驗，「第一次吃粉薑，是在旭海大草原原住民在販售的，很像糯玉米的味道，買個幾條就一百多元。原以為想吃要跑恆春半島，結果屏東北區市場也有，買了不少才50元，生的回家煮，CP值很高」。還有人補充，「葛鬱金，台南左鎮也在推廣。葛鬱金（俗稱粉薯）古早味太白粉」，另有網友說，「我喜歡！去墾丁的路上經過車城福安宮我都會買，還會一起買小芋頭」。

據農業知識入口網資料指出，葛鬱金的根莖可生食或煮熟、炒食，因其根莖富含澱粉，早年常作為糧食的代用品或澱粉原料。傳統作法是將根莖水洗後搗取汁液並過濾，濾出的澱粉再經曬乾，即可製成太白粉，這種以古早方式製作的太白粉，也被稱為「阿嬤的太白粉」。

