線上遊戲「真妹子」都裝男？ 她曝5大鐵律自保：不想被當成花瓶

線上遊戲世界中，性別身分往往成為影響玩家互動的關鍵變數。近日一名女網友分享自己在遊戲中絕對不會告訴別人的秘密，為了避免因女性身分招來不必要的麻煩與騷擾，她總結出一套嚴格的自我保護機制，甚至刻意偽裝成男性。貼文曝光後，不僅讓許多女玩家心有戚戚焉，更意外釣出不少男網友坦承，其實遊戲裡許多受盡呵護的女性角色，背後操作者根本是男性。

原PO在Dcard發文指出，為了在遊戲中圖個清靜，她列出了五大隱藏性別的原則。首先是絕對不開語音，若被隊友要求開麥，便以麥克風壞掉或沒錢買等理由推託，即便不透過語音溝通，她也能憑藉意識成為好隊友；其次是刻意讓語氣男性化，講話時常夾帶粗魯的口頭禪，一旦被公會成員誤認為男性，她便順水推舟，絕不反駁。

此外，原PO也盡量避免使用可愛的顏文字或表情符號，以免洩漏少女心；在聯絡方式上，她堅持不交換私人的Line，頂多提供Discord帳號，且頭貼絕不放任何與女性相關的圖片；最後則是拒絕參加所有公會舉辦的線下網聚，除了個性怕生外，更擔心真實性別曝光。她無奈表示，一旦被發現是女生，常會遇到男生主動要教學、帶練，甚至送裝備想進一步認識，讓她感到相當反感，認為自己只是想單純玩遊戲，不需要變成被幫助的角色，加上聽聞其他公會曾發生騷擾事件，讓她從此更加小心謹慎。

貼文曝光引起許多女玩家共鳴，紛紛留言分享自身遭遇。有女網友表示，自己玩遊戲時都不敢講話，深怕被騷擾或送禮物，甚至有人遇過對方知道性別後就邀約線下聚會、幫忙儲值，最後因拒絕而被造謠攻擊，嚇得現在只能默默玩遊戲；也有人指出，以前玩女角被誤認為人妖，反而能自在展現實力，不用被當成花瓶，甚至能跟強者隊友進行更深入的戰術討論。

有趣的是，不少男網友自爆反串經歷，坦言自己在遊戲中一律假扮女性，因為這樣打副本總有人帶，裝備道具也會自動送上門，升等速度特別快；也有男網友笑稱，自己裝成可愛妹妹半年，隊友都沒發現真相。