律師曝台灣人1行為讓外國人很反感 眾人看傻：存在感刷過頭

聯合新聞網／ 綜合報導
雷丘律師透露不少台灣人製圖到外國人的Threads文章下留言，頻頻介紹自己是台灣人，讓外國人開始感到反感。 示意圖／ingimage
台灣人熱情好客是不少外國人都稱讚的優點，但凡事都要適可而止，太超過可能會讓人反感。粉專「雷丘律師就決定是你了」就貼文透露，最近Threads上流行不少台灣人到外國人文章下留言「我是台灣人」，還放上動物圖案，但此舉卻讓外國人很反感，甚至有人也用這方式反制。

雷丘律師在臉書分享多張台灣網友在外國人串文下留言的圖片，開頭都是自我介紹「你好，我是台灣人」，也有人寫「別害怕，台灣人喜歡你」，還有人直接寫明「你好，我要在這邊召喚台灣人」，希望引來其他台灣網友留言。除此之外，圖片還加入國旗、貓和狗的圖案，以及用各種語言所翻譯的文字，但似乎太過頻繁，這樣的舉動讓外國網友開始感到反感。

有國外的網友以同樣方式製圖反制，但文字卻是反嗆地說「你好，0人在乎你是台灣人」、「Shut the fxxk up Taiwanese（閉嘴，台灣人）」。

貼文也引起不少討論，多數人非常不理解這樣的舉動，「真的，存在感刷過頭」、「到處刷存在感，看了只有尷尬」、「自卑感爆棚」、「越是強調越顯示自卑的幅度」、「說真的，在外國社群沒人在意你哪裡人」、「台灣人太渴望認同了」、「每個國家都會有特產，我們的特產剛好是愛刷存在感」、「『謝謝你喜歡台灣』，究竟在想什麼呢？」、「蠻怪的，在別人貼文留不相干訊息，也是一種不尊重」。

