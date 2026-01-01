快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年跨年示意圖。圖／AI生成
2026年跨年示意圖。圖／AI生成

2026年正式到來，昨日（2025年12月31日）跨年夜，各地也湧現大量人潮，一名男子在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，直呼：「全台真正有錢的人，才會聚在這邊看煙火」，雖未明說這是哪裡，卻掀起熱烈討論，不少網友一眼就認出拍攝地點正是墾丁大街。

從原PO上傳的照片可見，夜色下整條大街人潮洶湧，行人幾乎塞滿車道，兩側店家燈火通明，場面相當熱鬧。貼文曝光後，短短15小時就吸引超過7千人按讚。

網友紛紛秒認這是墾丁，「盤子大街」、「每個都億萬身價」、「曾經和朋友各拿一包切好的梅粉芭樂和蓮霧，以為一包了不起100～150元，掏出一張500想給老闆找錢，結果這樣600」、「抱歉我窮，只能出國跨年」、「所以國旅真的沒問題呀，會上新聞哭沒旅客的店家真的要檢討，明明人山人海」、「台灣的杜拜」。

不過，也有網友表示，「其實還是有不盤的店家，而且滷味真的好吃」、「前陣子才去過墾丁，有些店家的消費比我預期的低很多，我常常去宜蘭，墾丁住宿和吃東西的價錢沒有比宜蘭高」、「跨年夜雙人房也蠻多民宿千元內就有了，比六都還便宜」、「真的不需要這樣一直酸」。

墾丁 國旅 杜拜 跨年 民宿 住宿

延伸閱讀

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

東京跨年夜不平靜！高價寶可夢卡遭搶 卡牌店一夜損失逾600萬

發跨年財？時代廣場跨年夜商販新生意：成人尿布一片售價1500元

相關新聞

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

2026年正式到來，昨日（2025年12月31日）跨年夜，各地也湧現大量人潮，一名男子在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，直呼：「全台真正有錢的人...

阿嬤錢不夠買奶茶…他幫付「她卻不喝」結局藏洋蔥 網淚：世界破爛總有人縫補

一名網友近期身心狀態跌入低谷，某晚到住家樓下超商買茶葉蛋，遇到一名想買奶茶卻不夠錢的阿嬤，他好心幫對方付錢，沒想到卻反而被對方治癒破碎的心…

客人訂位4大1小「孩子讀國三」 網笑：媽媽眼中兒女永遠是小孩

餐廳訂位時，服務人員都會詢問「人數幾位」，不過日前有一位服務生抱怨，他接到「4大1小」的訂位電話，他照常詢問客人是否要「兒童椅」時，對方竟回覆「孩子已經讀國三」，因此他幫顧客改成「5位大人」，又遭客人糾正。對此，網友幽默表示「對媽媽來說，兒子永遠是小孩」。

美食王國卻被嫌爆？外國人點名台灣料理最大敗筆：每餐都像加糖

台灣向來有「美食王國」之稱，夜市文化與在地小吃長期被視為觀光亮點，不過近期卻有外國網友在Reddit上提出截然不同的看法，直言自己走訪多國後，反而覺得台灣的飲食最難適應，引發大量討論。

日月潭開車「2分鐘吃2張罰單」 駕駛怒：台灣太恐怖讓人玩不起

不少民眾習慣趁平日出遊避開人潮，但也有人因此惹上一肚子氣。一名網友日前利用平日休假，到南投日月潭散心，卻在環潭公路短時間內收到兩張違規罰單，讓他氣得痛批檢舉制度失衡，直呼「在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國！」

台灣飯店輸在這！不是房價或位置 缺1設備日本遊客當場崩潰

台灣近日冷氣團來襲，各地出現近10度低溫，連山區也降下瑞雪，吸引不少民眾興奮追雪。不過對於認為「台灣四季如春」的日本遊客來說就沒那麼美妙了，尤其是頂著寒風回到飯店，發現空調「只能吹冷氣」，往往當場崩潰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。