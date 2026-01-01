全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

2026年正式到來，昨日（2025年12月31日）跨年夜，各地也湧現大量人潮，一名男子在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，直呼：「全台真正有錢的人，才會聚在這邊看煙火」，雖未明說這是哪裡，卻掀起熱烈討論，不少網友一眼就認出拍攝地點正是墾丁大街。

從原PO上傳的照片可見，夜色下整條大街人潮洶湧，行人幾乎塞滿車道，兩側店家燈火通明，場面相當熱鬧。貼文曝光後，短短15小時就吸引超過7千人按讚。

網友紛紛秒認這是墾丁，「盤子大街」、「每個都億萬身價」、「曾經和朋友各拿一包切好的梅粉芭樂和蓮霧，以為一包了不起100～150元，掏出一張500想給老闆找錢，結果這樣600」、「抱歉我窮，只能出國跨年」、「所以國旅真的沒問題呀，會上新聞哭沒旅客的店家真的要檢討，明明人山人海」、「台灣的杜拜」。

不過，也有網友表示，「其實還是有不盤的店家，而且滷味真的好吃」、「前陣子才去過墾丁，有些店家的消費比我預期的低很多，我常常去宜蘭，墾丁住宿和吃東西的價錢沒有比宜蘭高」、「跨年夜雙人房也蠻多民宿千元內就有了，比六都還便宜」、「真的不需要這樣一直酸」。