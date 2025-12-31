阿嬤錢不夠買奶茶…他幫付「她卻不喝」結局藏洋蔥 網淚：世界破爛總有人縫補

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在超商幫助一名阿嬤，沒想到結局竟讓他紅了眼眶。示意圖/ingimage
有網友在超商幫助一名阿嬤，沒想到結局竟讓他紅了眼眶。示意圖/ingimage

一名網友近期身心狀態跌入低谷，某晚到住家樓下超商買茶葉蛋，遇到一名想買奶茶卻不夠錢的阿嬤，他好心幫對方付錢，沒想到卻反而被對方治癒破碎的心，讓他感動直呼「生活雖然很破爛，但總會有一些細碎的溫暖，謝謝阿嬤的奶茶，真的很甜」。

該名網友在Dcard上分享，近期因工作專案趕工，加上感情結束，身心狀態跌到谷底，已連續一週失眠到凌晨兩三點。晚上實在餓得受不了，隨意披上外套到住家樓下超商，打算買顆茶葉蛋果腹。結帳時，前方排著一名看似將近80歲的阿嬤，身穿起毛球的碎花背心，手中只拿著一罐鋁箔包奶茶。

原po描述，阿嬤在櫃檯前顫抖著手，從口袋掏出一大把零錢，一枚一枚慢慢數著，年輕店員雖然看起來很累，但仍耐心等候。數到最後，阿嬤抬頭有些不好意思地說，自己還差兩元，決定不買了。原po當下心頭一酸，直接掏出15元替阿嬤付帳，隨即拿著茶葉蛋準備離開，卻在超商門口被阿嬤叫住。

阿嬤將那罐奶茶塞到原po手中，紅著眼眶解釋，「肖年仔，這罐給你喝，阿嬤不是沒錢，是我的老伴以前每天這時候都會買一罐給我。他走了半年了，我今天突然好想他，想說來買一罐，結果出門太急忘了帶老花眼鏡，錢拿錯了」。阿嬤臨走前輕拍原po的手並對他說，「看你臉色這麼差，一定也很累吧？早點睡，這世界上沒什麼事是過不去的，真的」。

原po感性表示，原以為自己是那晚全台北最慘、最孤單的人，卻反而被同樣孤單的人安慰，「生活雖然很破爛，但總會有一些細碎的溫暖，提醒你其實還活著。阿嬤，謝謝妳。妳的奶茶，真的很甜」。

文章曝光，網友們紛紛被感動，「這世界破破爛爛，總有人縫縫補補」、「這是什麼浪漫的劇情，讓你凌晨還能感到溫暖」、「看到眼眶有點濕濕的，是正常的嗎」、「阿嬤的那罐奶茶，把碎掉的心黏回去了」、「這世界不愉快的事很多，但偶爾這樣的溫暖會讓人覺得還有努力的動力」。

