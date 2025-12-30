快訊

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

三哥將出席告別式！曹西平驟逝 乾兒子Jeremy忍痛再曝「後事安排」

客人訂位4大1小「孩子讀國三」 網笑：媽媽眼中兒女永遠是小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐廳員工抱怨客人訂位時說「4大1小」，實際上「1小」已經不是「小孩」了。示意圖／ingimage
一名餐廳員工抱怨客人訂位時說「4大1小」，實際上「1小」已經不是「小孩」了。示意圖／ingimage

餐廳訂位時，服務人員都會詢問「人數幾位」，不過日前有一位服務生抱怨，他接到「4大1小」的訂位電話，他照常詢問客人是否要「兒童椅」時，對方竟回覆「孩子已經讀國三」，因此他幫顧客改成「5位大人」，又遭客人糾正。對此，網友幽默表示「對媽媽來說，兒子永遠是小孩」。

一名網友在Threads發文表示，他接到一通訂位人數「4大1小」的電話，原PO反問對方「好的，請問小朋友需要兒童座椅嗎？」客人回覆「不用兒童座椅，他已經國三了」，因此原PO改訂5位大人，客人又糾正他「不是，我們是4大1小」，這讓他傻眼表示「到底有什麼問題？」

文章曝光後，有些人搖頭表示「國三是在一小什麼？」、「我以前還有遇過我跟他說不能帶寵物，對方說那是他兒子」、「你就跟他說小朋友是6歲以下喔」、「我們是吃到飽餐廳，客人說：我小孩才國三，但他食量不多可以算半價嗎」、「奧客腦子都有問題，跟他們爭沒用，已讀亂回就好了」。

但也有人安慰原PO「在媽媽眼中，不管兒子已經多大，都是寶」、「原諒對方，在她眼裡，就算小孩40歲了，一樣是小孩」、「85歲姑姑也覺得56歲兒子『還很小』，白目是沒在分年齡的」、「他永遠都是媽媽的寶寶」、「她的認知可能是18歲才算大人」。

小孩 年齡 餐廳

延伸閱讀

紐約學校禁用手機驚見問題「現在幾點了？」 老師：學生看不懂時鐘

律師身分反成枷鎖？租屋、交友不敢說 她嘆看病都怕「防衛性醫療」

英文僅40分…母盼國中兒補習考上台大醫學系 師嘆：這裡不是許願池

沒錢容易吵？他揭貧窮家庭「犯錯成本高」 僅做一事才能改善

相關新聞

客人訂位4大1小「孩子讀國三」 網笑：媽媽眼中兒女永遠是小孩

餐廳訂位時，服務人員都會詢問「人數幾位」，不過日前有一位服務生抱怨，他接到「4大1小」的訂位電話，他照常詢問客人是否要「兒童椅」時，對方竟回覆「孩子已經讀國三」，因此他幫顧客改成「5位大人」，又遭客人糾正。對此，網友幽默表示「對媽媽來說，兒子永遠是小孩」。

美食王國卻被嫌爆？外國人點名台灣料理最大敗筆：每餐都像加糖

台灣向來有「美食王國」之稱，夜市文化與在地小吃長期被視為觀光亮點，不過近期卻有外國網友在Reddit上提出截然不同的看法，直言自己走訪多國後，反而覺得台灣的飲食最難適應，引發大量討論。

日月潭開車「2分鐘吃2張罰單」 駕駛怒：台灣太恐怖讓人玩不起

不少民眾習慣趁平日出遊避開人潮，但也有人因此惹上一肚子氣。一名網友日前利用平日休假，到南投日月潭散心，卻在環潭公路短時間內收到兩張違規罰單，讓他氣得痛批檢舉制度失衡，直呼「在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國！」

台灣飯店輸在這！不是房價或位置 缺1設備日本遊客當場崩潰

台灣近日冷氣團來襲，各地出現近10度低溫，連山區也降下瑞雪，吸引不少民眾興奮追雪。不過對於認為「台灣四季如春」的日本遊客來說就沒那麼美妙了，尤其是頂著寒風回到飯店，發現空調「只能吹冷氣」，往往當場崩潰

夜市套圈圈驚見「台積電100股」！網估算金額 最貴獎品不是它

套圈圈是許多人逛夜市必玩的遊戲。一名網友發文，曬出某個夜市套圈圈攤販的獎品，有台積電100股、黃金一兩和馬爾地夫五日遊等等，讓她感到很驚訝，對此，有網友算出獎品金額恐怕「超過32萬」，但也有網友分析瓶子細節，直言要套中十分困難。

真的母湯！網購包裝外盒寫「揮淚叩首」 買家取貨嚇爛秒退

網購便利成為不少民眾日常消費的首選，但包裝方式若處理不當，反而可能引爆消費糾紛。 一名網友近日在知名電商平台購物，取貨時卻發現外包裝竟是喪禮常見的「答禮毛巾盒」，讓他氣到當場直接退貨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。