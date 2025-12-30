客人訂位4大1小「孩子讀國三」 網笑：媽媽眼中兒女永遠是小孩

餐廳訂位時，服務人員都會詢問「人數幾位」，不過日前有一位服務生抱怨，他接到「4大1小」的訂位電話，他照常詢問客人是否要「兒童椅」時，對方竟回覆「孩子已經讀國三」，因此他幫顧客改成「5位大人」，又遭客人糾正。對此，網友幽默表示「對媽媽來說，兒子永遠是小孩」。

一名網友在Threads發文表示，他接到一通訂位人數「4大1小」的電話，原PO反問對方「好的，請問小朋友需要兒童座椅嗎？」客人回覆「不用兒童座椅，他已經國三了」，因此原PO改訂5位大人，客人又糾正他「不是，我們是4大1小」，這讓他傻眼表示「到底有什麼問題？」

文章曝光後，有些人搖頭表示「國三是在一小什麼？」、「我以前還有遇過我跟他說不能帶寵物，對方說那是他兒子」、「你就跟他說小朋友是6歲以下喔」、「我們是吃到飽餐廳，客人說：我小孩才國三，但他食量不多可以算半價嗎」、「奧客腦子都有問題，跟他們爭沒用，已讀亂回就好了」。

但也有人安慰原PO「在媽媽眼中，不管兒子已經多大，都是寶」、「原諒對方，在她眼裡，就算小孩40歲了，一樣是小孩」、「85歲姑姑也覺得56歲兒子『還很小』，白目是沒在分年齡的」、「他永遠都是媽媽的寶寶」、「她的認知可能是18歲才算大人」。