美食王國卻被嫌爆？外國人點名台灣料理最大敗筆：每餐都像加糖

台灣向來有「美食王國」之稱，夜市文化與在地小吃長期被視為觀光亮點，不過近期卻有外國網友在Reddit上提出截然不同的看法，直言自己走訪多國後，反而覺得台灣的飲食最難適應，引發大量討論。

該名網友表示，他並非否定所有台灣料理，仍有表現亮眼的菜色，但真正讓他感到困擾的，是料理中頻繁出現的甜味。他提到，像牛肉麵這類看似家常、偏鹹香的料理，實際入口卻被甜味主導，連續幾天下來，甚至產生「每一餐都像加了糖」的感受，讓他相當不習慣。

相關發言也引起其他曾來台旅遊的外國人共鳴，有人認為近年社群平台過度吹捧台灣美食，實際體驗後卻感到落差不小，指出料理普遍偏油、蔬菜比例低，加上甜味使用頻繁，難以理解為何聲量如此之高。另有來台多年的美國紐約州律師方恩格也曾在臉書直言，自己多次嘗試後刻意避開夜市美食，甚至調整成以素食為主的飲食方式，並感嘆每個人喜歡台灣的理由不同，而他的認同並不包含「美食」。

不過，在討論串中也有長期往返台灣的外國網友提出不同解讀，認為台灣料理常使用帶甜味的豆瓣或甜麵醬作為基底，再加上整體用鹽量相對偏低，對於習慣低鈉飲食的人來說反而是一大優點，但在味覺感受上，甜味自然會被放大。他也指出，台灣的火鍋與燒肉價格親民、口味可自行調整，日本料理水準甚至被認為是「日本以外數一數二的」。

也有網友認為，外界過度將夜市小吃視為台灣飲食代表，本身就容易產生誤解，真正能展現台灣料理深度的，其實是適合多人共享的辦桌菜與家常宴席。另有人直言，台灣其實名列全球美食前段班，若要評選飲食體驗較差的國家，反而會點名古巴、緬甸或非洲部分地區。