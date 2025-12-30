日月潭開車「2分鐘吃2張罰單」 駕駛怒：台灣太恐怖讓人玩不起

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日月潭。聯合報系資料照
不少民眾習慣趁平日出遊避開人潮，但也有人因此惹上一肚子氣。一名網友日前利用平日休假，到南投日月潭散心，卻在環潭公路短時間內收到兩張違規罰單，讓他氣得痛批檢舉制度失衡，直呼「在台灣開車太恐怖了，我玩不起，我出國！」

該名網友在臉書社團「爆料公社發文指出，他行駛在台21甲線時，沿途幾乎沒有虛線可供超車，前方車輛減速示意讓行，他便跨越雙黃線超車，事後卻遭後方駕駛檢舉違規。原PO坦言，第一次確實是自己不對，因此也接受開罰。

不料短短約兩分鐘後，他又再度被檢舉一次，原因是轉彎時車輪略微壓到雙黃線。原PO對此相當不滿，質疑後方駕駛既然能一路跟上，那麼同樣也需要超越剛剛那台車，「吃一點雙黃線是礙到你了嗎？」

原PO表示，當天行程刻意放慢速度，全程約以時速40至50公里行駛，原本只是想輕鬆走走，沒想到卻接連收到兩張罰單，讓他忍不住抱怨檢舉制度「爛爆了」，直言自己玩不起，乾脆以後出國。

貼文曝光後引發網友熱議，有網友表示，「有些垃圾檢舉人，會故意設圈套讓你跳」、「現在開山路都會確認前後面有沒有車，才決定要不要截彎取直，不然遇到這種的會很…」、「遇到這種的，超X爛」、「被釣魚了」、「國旅嗎？正常發揮」、「應該廢除檢舉亂象」。

不過，也有另一派網友持不同看法，認為雙黃線本就禁止跨越，不論理由為何，只要違規就是事實，「前面根本就沒車你也在越線啊，三寶」、「客觀違規是事實，就認了吧」。

爆料公社 國旅 日月潭 南投 交通違規

