台灣飯店輸在這！不是房價或位置 缺1設備日本遊客當場崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人的歐吉桑表示，日本遊客冬天來台灣，最不習慣的就是飯店沒有供暖設施。圖／ingimage
台灣近日冷氣團來襲，各地出現近10度低溫，連山區也降下瑞雪，吸引不少民眾興奮追雪。不過對於認為「台灣四季如春」的日本遊客來說就沒那麼美妙了，尤其是頂著寒風回到飯店，發現空調「只能吹冷氣」，往往當場崩潰。日本遊客住飯店的關注重點引發熱議，許多赴日遊玩的人也表示「不習慣日本飯店的暖氣」，曝露台日生活習慣差距。

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」日前在粉專發文，分享台灣飯店冬天會讓日本人高興到跳舞的功能。他指出，對現在在台灣的日本人來說，大床、附早餐、便宜房價或漂亮的洗手間，都不重要，反而是一台「兼具冷暖氣功能的空調」才是他們最重視的！

歐吉桑表示，除了因為日本飯店安裝的空調都具暖氣功能外，也有些日本人以為「台灣一整年都很熱」，只帶了簡單的衣服，來台灣遇到寒流、飯店又只有冷氣功能的空調，「他們就開始瘋掉」，笑說「因為我也有一樣的經驗」。

對此，網友紛紛發表意見「台灣確實一整年都很熱，只有冷氣很合理」、「台灣平地冬天太短，而且想省錢的人多，幾乎沒人裝暖氣」、「我也是覺得為什麼大多台灣的旅館只有冷氣沒暖氣？尤其是北部地區」、「台灣人夏天去歐洲也會有類似狀況⋯⋯飯店沒有冷氣」、「其實北部如果太濕冷的話，開暖氣室內會很潮喔，牆壁摸起來濕濕的也有可能」。

不少曾有日本旅遊經驗的人也表示「不習慣日本的暖氣文化」，認為「我去日本旅遊時，反而最不習慣的就是旅館暖氣，很多日本旅館暖氣太熱了」、「即便往來日本商旅多年，至今依然無法適應日本旅館冬天的暖氣」、「我冬天去日本，好幾次早上醒來發現喉嚨超痛，一直以為是感冒，後來發現是暖氣造成太乾燥了」、「每次冬天去日本旅遊最痛苦的就是旅館暖氣開超強，而且還不能調，於是就會出現室內熱到一身汗、室外冷到會痛的現象，尤其是有露天溫泉的那種感覺特別明顯」。

針對日本處處是暖氣的部分，歐吉桑說，日本的確不管旅館、電車、百貨公司等設施都會有很強的暖氣，當室內、室外溫度差異太明顯，很容易因此感冒。

日本旅遊 暖氣 飯店 低溫

