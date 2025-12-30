真的母湯！網購包裝外盒寫「揮淚叩首」 買家取貨嚇爛秒退

網購便利成為不少民眾日常消費的首選，但包裝方式若處理不當，反而可能引爆消費糾紛。 一名網友近日在知名電商平台購物，取貨時卻發現外包裝竟是喪禮常見的「答禮毛巾盒」，讓他氣到當場直接退貨。

一名網友在臉書社團「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」發文，網購小朋友用的學習筷，取貨時發現賣家竟用喪禮中的答禮毛巾盒包裝，盒子上還印有「揮淚叩首」等字，讓他當場嚇爛，直接退貨。原PO直言「我無法接受這個二手包裝，真的很不舒服😑😑」，並無奈表示「我解鎖秒取秒退的成就了」。

貼文曝光後迅速引來大批網友留言撻伐，不少人直批這樣的包裝方式實在太誇張，留言怒轟「這是咒人往生嗎？太離譜了！」、「這太過分了觸霉頭」、「真的很靠北的包裝」、「扯～太不尊重人了」、「確實不妥當！哪有人這樣包裝，很像在咒人家。我也會秒退！」還有不少人留言「求賣家網址避雷」。

此外，留言區也出現不少「奇葩包裝」經驗分享，有人表示「我收過人生浣腸」、「我也收過金紙包裝，立馬封鎖賣家」、「我收過酷彭電商的紙箱還送活體小強」、「我還收過用診所那種夾鍊藥袋裝，上面有賣家（患者）姓名…三餐飯後服用…日期還剛看完診…」。

不過，也有人幫緩頰，認為環保包裝值得支持，但「在販售商品時，包裝與出貨仍應兼顧基本的專業與品質，這也是對消費者的尊重」、「自己不介意，不代表別人能接受」、「賣家真的欠缺思考」。