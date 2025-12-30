茶粉還糖粉？東京蘋果糖老闆試喝台南茶「加水全溶光」 官方小編曝用途

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，日前因狂掃台糖精製細砂而被機場海關盯上爆紅，之後再度來台到各地百貨公司快閃販售蘋果糖，吸引粉絲排隊搶購，期間受邀與台糖董事長吳明昌會面，讓他感動表示「謝謝台灣帶給他像奇蹟般的每一天」。昨（29）日他分享客人贈送的「台南茶」，驚訝發現茶包內容疑似「台糖二砂」，倒入熱水後更完美溶化，驚呼「這不是白粉湯嗎？」，文章還釣出廠商小編分享真正用途。

池田喬俊在threads上發文說，在台南時收到客人送的幾包「台南茶」，他很期待能在日本年末時泡來慢慢地喝。好不容易等到今年最後一周，他終於打開茶包，一看茶袋內的淺黃晶體，疑惑「該不會是台糖的二砂吧」，實際加入熱水，茶粉完美溶入茶湯，他淺嚐一口「原來這就是台南的味道」，這杯茶不僅讓他度過一段幸福時光，也感受到「台灣茶道真正的深度」。

台灣粉絲也笑翻「太神奇了！竟然有這種東西」、「我笑到停不下來」、「瘋掉，台南人真的不能這麼荒唐」、「名為荒糖的茶嗎」、「台南住麽久，這鬼東西竟然是從日本人這裡得知」、「等一下我台南人我沒看過這東西？是我孤陋寡聞了嗎」，有網友實際搜尋發現「真的有耶」。

該文也釣出「茶包」廠商小編分享實際用途：「在台灣的手搖點無糖或微糖，加這包下去會是剛剛好的台南甜，500-750ml之間的飲料都適用，茶包裡各種不同比例的糖可以放大多數茶的層次，也適用風一樣捉摸不定的另一半，無糖微糖喝幾口突然想改台南甜時，隨身備一包居家保平安」。

據《自由時報》2022年的報導，該「茶包」是由一間紅茶專賣店的老闆研發，使用5種不同砂糖調配出「台南甜」，研發測試半年讓台南在地人點頭了才上架銷售，號稱如果在外地懷念台南味，只要一包「台南茶」就能甜到治癒思鄉病。