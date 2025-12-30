快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

茶粉還糖粉？東京蘋果糖老闆試喝台南茶「加水全溶光」 官方小編曝用途

聯合新聞網／ 綜合報導
泡茶示意圖。圖／pixabay
泡茶示意圖。圖／pixabay

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，日前因狂掃台糖精製細砂而被機場海關盯上爆紅，之後再度來台到各地百貨公司快閃販售蘋果糖，吸引粉絲排隊搶購，期間受邀與台糖董事長吳明昌會面，讓他感動表示「謝謝台灣帶給他像奇蹟般的每一天」。昨（29）日他分享客人贈送的「台南茶」，驚訝發現茶包內容疑似「台糖二砂」，倒入熱水後更完美溶化，驚呼「這不是白粉湯嗎？」，文章還釣出廠商小編分享真正用途。

池田喬俊在threads上發文說，在台南時收到客人送的幾包「台南茶」，他很期待能在日本年末時泡來慢慢地喝。好不容易等到今年最後一周，他終於打開茶包，一看茶袋內的淺黃晶體，疑惑「該不會是台糖的二砂吧」，實際加入熱水，茶粉完美溶入茶湯，他淺嚐一口「原來這就是台南的味道」，這杯茶不僅讓他度過一段幸福時光，也感受到「台灣茶道真正的深度」。

台灣粉絲也笑翻「太神奇了！竟然有這種東西」、「我笑到停不下來」、「瘋掉，台南人真的不能這麼荒唐」、「名為荒糖的茶嗎」、「台南住麽久，這鬼東西竟然是從日本人這裡得知」、「等一下我台南人我沒看過這東西？是我孤陋寡聞了嗎」，有網友實際搜尋發現「真的有耶」。

該文也釣出「茶包」廠商小編分享實際用途：「在台灣的手搖點無糖或微糖，加這包下去會是剛剛好的台南甜，500-750ml之間的飲料都適用，茶包裡各種不同比例的糖可以放大多數茶的層次，也適用風一樣捉摸不定的另一半，無糖微糖喝幾口突然想改台南甜時，隨身備一包居家保平安」。

《自由時報》2022年的報導，該「茶包」是由一間紅茶專賣店的老闆研發，使用5種不同砂糖調配出「台南甜」，研發測試半年讓台南在地人點頭了才上架銷售，號稱如果在外地懷念台南味，只要一包「台南茶」就能甜到治癒思鄉病。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台南 快閃 東京

延伸閱讀

今與台糖相見歡 過海關爆紅...日本蘋果糖社長：是夢幻的一天

狂掃台灣砂糖出境鬧烏龍！日本老闆自稱「合法白粉男」流鼻血：台糖聯絡我了

模稜兩可怎麼拼？巨城小編神回覆歪樓英文考題 新竹人秒答：這題我會

每天準時吃三餐反而老的快？專家：現代人真正的問題是「吃太多」

相關新聞

茶粉還糖粉？東京蘋果糖老闆試喝台南茶「加水全溶光」 官方小編曝用途

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，日前因狂掃台糖精製細砂而被機場海關盯上爆紅，之後再度來台到各地百貨公司快閃販售蘋果糖，吸引粉絲排隊搶購，期間受邀與台糖董事長吳明昌會面，讓他感動表示「謝

捷運打翻飲料現場…目睹數名乘客火速救援 前主播感動：台灣怎會冷漠

不一定要做多偉大的事才能體現善良，有時候一個小動作就能讓他人感受到溫暖。前主播劉芯彤發文，稱她近期搭捷運時，一位年輕人不小心打翻了飲料，某位大姐立刻拿出衛生紙蹲下來幫忙擦地板，更有人幫忙把飲料裝到塑膠袋裡，路人的善舉讓她深受感動，直呼：「台灣人，真的很善良」。

逛玉市小心「隱形地雷」！攤商1擺設遭疑碰瓷 內行揭20年前老套路

周末假日許多民眾喜歡前往玉市尋寶，但在人潮擁擠且易碎品琳瑯滿目的環境中，務必提高警覺，並留意隨身物品。近日有民眾目擊觀光客因包包不慎勾倒攤商的玉石盤遭到索賠，引發網友熱議，提醒大家逛街時應格外留意背包高度與擺動幅度，以免不慎觸發荷包「陷阱」。

記憶回來了！UNIQLO將開賣「1非服飾新品」 網友大驚：沒搞錯吧？

提到UNIQLO，多數人第一時間想到的都是平價又實穿的服飾，尤其入冬後，羽絨外套、發熱衣、毛衣更是熱賣款。不過，一名網友分享，UNIQLO官網竟悄悄上架1商品，是「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」，預計明年1月5日開賣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一道數學題難倒外國人？台網友看一眼「秒解」：是反射動作

近日一名外國網友在社群平台Threads分享一道數學題，題目要求計算一個三角形其中一個外角的角度，沒想到意外引發大量台灣網友湧入留言區「秒答」，掀起熱烈討論，也讓貼文迅速在網路上爆紅。

以為賺到？50元三明治夾「擬態歐姆蛋」 網傻眼：老闆是商業奇才

許多上班族習慣在通勤途中隨手買早餐果腹，但若滿心期待咬下卻發現「圖文不符」，恐怕會讓人哭笑不得。一名網友近日分享慘痛經驗，她在捷運站閘門口的小攤販買了一份50元的蝦排三明治，外觀看似夾著厚實蛋片，沒想到快吃完時才驚覺，那層黃色物體竟然只是一片「黃色吐司」，讓她當場傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。