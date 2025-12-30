夜市套圈圈驚見「台積電100股」！網估算金額 最貴獎品不是它

套圈圈是許多人逛夜市必玩的遊戲。一名網友發文，曬出某個夜市套圈圈攤販的獎品，包括有台積電100股、黃金一兩和馬爾地夫五日遊等等，讓她感到很驚訝。對此，有網友算出獎品金額可能「超過32萬」，但也有網友分析瓶子細節，直言要套中十分困難。

一名網友在Threads發文，PO出夜市套圈圈攤販的影片，上頭的獎品除了一般常見的飲品外，還有台積電100股、黃金一兩、馬爾地夫五日遊、韓國首爾五日遊和王品夏慕尼餐券10張等特別的獎品，原PO開玩笑地說：「決定領錢出來把身家押在這了！」

此文一出，許多網友們開始計算這些獎品的價格，「黃金一兩約17萬、台積電100股約15萬」、「黃金一兩比台積電100股貴」。

但也有網友分析，此類套圈圈瓶子的設計非常難套中，「問題是他放了高難度的瓶子，有一家是竹藤做的圈圈，他們瓶子用了很短的頭+超會彈出來的塑膠瓶；另一家瓶頭高了點，但圈圈很小又是塑膠的，一樣很會彈，要套中真的難」、「火箭頭，圓滑平面沒緩衝，短頭瓶已經很難套了，這頭很彈」。

更有網友對老闆是否會拿出獎品表達擔憂，「各位好好想想，老闆拿得出來、肯拿出來嗎」、「你確定有押身家嗎，買一桶往那裡丟總會有一兩個套到的吧，老闆會不會認帳又是另一回事了」、「別傻了，就算套到了，認不認帳又一回事」。

有網友發現夜市套圈圈竟然出現台積電100股的獎品。 圖擷自Threads

