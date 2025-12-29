捷運打翻飲料現場…目睹數名乘客火速救援 前主播感動：台灣怎會冷漠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不一定要做多偉大的事才能體現善良，有時候一個小動作就能讓他人感受到溫暖。前主播劉芯彤發文，稱她近期搭捷運時，一位年輕人不小心打翻了飲料，某位大姐立刻拿出衛生紙蹲下來幫忙擦地板，更有人幫忙把飲料裝到塑膠袋裡，路人的善舉讓她深受感動，直呼「台灣人，真的很善良」。

劉芯彤在臉書發文，表示她在搭乘捷運時，一名年輕人因為手裡拿著太多東西，意外在車門口打翻了飲料，灑了一地，他面露慌張的神情，不斷地向周遭的人道歉。

劉芯彤描述，還沒等年輕人反應過來，一位大姐已經默默打開包包，拿起衛生紙開始擦地板，另一名乘客則遞出塑膠袋，幫忙把不斷滴水的飲料裝起來，年輕人雖然不停道歉，但幫忙的乘客只回應「這不是你的問題」，語氣中並沒有責怪。

看到此幕，劉芯彤不禁稱讚台灣人真的很有同理心、很善良，「你說，這樣的台灣，怎麼會冷漠？」

此文一出，網友們紛紛讚賞台灣人的善良，「好感動，善良的人還是居多的」、「拿衛生紙塑膠袋也是我會幫忙的事，大家都看得出來他不是故意的，台灣人的觀察力及主動性都很棒」、「讓善良繼續循環人間，生生不息」、「台灣最美的風景，台灣人心地善良讚啦」。

更有網友分享台灣人其他的善舉，「昨天早上板南線我早餐袋掉落，尷尬掏面紙同時大概有7-8位好心人即刻救援大把面紙，也有趕緊給我袋子把肇事早餐先包起來」、「去年帶孩子坐捷運也是孩子飲料沒拿好倒掉，馬上旁邊每個姊姊阿姨哥哥叔叔身上有紙巾、濕紙巾通通都拿出來幫忙擦，真的很溫暖」。

