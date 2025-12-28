逛玉市小心「隱形地雷」！攤商1擺設遭疑碰瓷 內行揭20年前老套路

周末假日許多民眾喜歡前往玉市尋寶，但在人潮擁擠且易碎品琳瑯滿目的環境中，務必提高警覺，並留意隨身物品。近日有民眾目擊觀光客因包包不慎勾倒攤商的玉石盤遭到索賠，引發網友熱議，提醒大家逛街時應格外留意背包高度與擺動幅度，以免不慎觸發荷包「陷阱」。

一名網友在Threads上發文透露，日前在台北建國玉市目睹驚悚一幕，看到有觀光客經過攤位時，身上的包包不慎勾到桌上的玉石盤，導致整盤玉石摔落一地，當場被老闆要求賠償。原PO仔細觀察現場環境發現，該攤商的盤身側邊有一個突出的球狀小把手，且擺放位置緊鄰走道，高度恰好落在許多婆婆媽媽背包的下緣位置，只要稍微轉身就極易勾到。他坦言，雖然無法確定攤商是否故意，但這種擺設方式對行人相當不友善，希望藉此案例提醒大家逛街時要千萬小心。

貼文曝光後，有資深行家分享慘痛經歷。他表示，20年前在高雄玉市也曾遇過類似套路，當時店家將裝有天珠墜子的盒子擺在桌緣，甚至有三分之一懸空突出桌面，他經過時不慎碰落，店家隨即開口索賠8000元。該網友當下質問店家擺放方式有誤導嫌疑，雖然一度遭玉市其他人圍觀施壓，但他憑藉行內人的專業知識據理力爭，堅持只賠磨工費用，最終以1000元和解。他感嘆，若非自己懂行，恐怕早已被當成肥羊痛宰。

針對這類糾紛，大批網友紛紛留言指出，這類手法在業界並不少見，質疑根本是變相的「碰瓷」行為。不少人批評攤商將帶有突出物的商品擺在動線旁，且未做防護措施，心態相當可議；也有人建議，若不幸遇到類似狀況，應保持冷靜並堅持報警處理，或尋求第三方鑑定估價，切勿輕易接受店家漫天喊價。眾人也一致呼籲，進入這類易碎品密集的場所，最好將背包改為前背或手提，保護店家商品的同時，也保護自己。