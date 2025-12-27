記憶回來了！UNIQLO將開賣「1非服飾新品」 網友大驚：沒搞錯吧？

網路購物已成為現在最普遍也最方便的購物型態，但也容易衍生出不少問題。有一名網友抱怨自己在知名電商買了一雙工作防護鞋，但收到貨打開一看，卻發現顏色、樣式完全不一樣，而且好像還有被穿過的跡象，讓他氣得發文大罵「我像是乞丐撿別人二手鞋子嗎？」

2025-12-26 14:29