記憶回來了！UNIQLO將開賣「1非服飾新品」 網友大驚：沒搞錯吧？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，UNIQLO官網竟悄悄上架1商品，是「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」，預計明年1月5日開賣。示意圖，歐新社
一名網友分享，UNIQLO官網竟悄悄上架1商品，是「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」，預計明年1月5日開賣。示意圖，歐新社

提到UNIQLO，多數人第一時間想到的都是平價又實穿的服飾，尤其入冬後，羽絨外套、發熱衣、毛衣更是熱賣款。不過，一名網友分享，UNIQLO官網竟悄悄上架1商品，是「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」，預計明（2026）年1月5日開賣，直呼「沒搞錯？」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，原本只是想看UNIQLO下個月有什麼新品，結果一看發現是電子雞？讓他驚呼「這應該沒有搞錯吧」。

貼文一出後，不少網友都表示「歷史是個大迴圈，現在夢回1995是吧」、「大家準備好了嗎？時尚是個輪迴，它回來了」、「舊版超難養，已經當鑰匙圈了」、「我記得我小時候的塔麻可吉電子雞要一千多塊…」、「Tamagotchi最近突然紅起來，也有聯名很多卡通動漫，復古懷舊啦，玩法跟以前也有些不一樣」、「以前退流行的時候199還299就可以買到，還N合一，看你要養雞、養鵝、養魚、養企鵝、還是狗跟貓都有」。

事實上，「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」最早於1996年，由日本玩具大廠萬代（BANDAI）推出，雖然名稱叫電子雞，但實際飼養的並不是雞，而是來自塔麻可吉星球的外星生物，當年風靡一時，也成為許多人書包裡、課桌上的必備小物。

而2026年為「塔麻可吉」推出30周年，與UNIQLO合作推出聯名企劃，不僅設計了4款可愛風格的聯名T恤，還推出UT系列專屬的塔麻可吉電子主機。目前日本UNIQLO已率先開賣，台灣UNIQLO則預計於明年1月5日正式開賣。

UNIQLO即將上架的新品，竟然是電子雞，讓不少網友看了非常驚訝。（圖/取自UNIQLO官網）
UNIQLO即將上架的新品，竟然是電子雞，讓不少網友看了非常驚訝。（圖/取自UNIQLO官網

UNIQLO 日本 玩具 懷舊

