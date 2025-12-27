快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人共同認定孩子衝突事件「非霸凌案」

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

前乃木坂46高山一實宣布離婚！閃嫁學霸網紅僅一年半畫下句點

聽新聞
0:00 / 0:00

一道數學題難倒外國人？台網友看一眼「秒解」：是反射動作

聯合新聞網／ 綜合報導
外國人懊惱示意圖。 圖／ingimage
外國人懊惱示意圖。 圖／ingimage

近日一名外國網友在社群平台Threads分享一道數學題，題目要求計算一個三角形其中一個外角的角度，沒想到意外引發大量台灣網友湧入留言區「秒答」，掀起熱烈討論，也讓貼文迅速在網路上爆紅。

該題目畫出一個三角形，其中兩個內角分別為50度與60度，並標示其中一個外角X，請網友計算角度大小。貼文曝光後，不少台灣人立刻給出答案，指出三角形內角和為180度，先算出第三個內角為70度，再用平角180度減去70度，答案即為110度；也有網友直接套用外角定理，認為外角等於兩個不相鄰內角之和，因此X＝50＋60＝110度。

由於題目對許多台灣網友而言相當熟悉，留言區瞬間被中文洗版，甚至吸引超過數十萬人次瀏覽。不少人直呼這是「一眼就看出答案」的經典題型，「看到就知道在考外角定理」、「連內角和180度都不用想」、「台灣人幾乎是反射動作就答出來」。

留言區也充滿玩笑式回應，有人笑稱「5秒內帶著答案抵達戰場」、「台灣人的特殊技能是1秒看出考點」、「台灣人10秒內沒解出來幼稚園重讀」，還有人調侃原PO可能會被滿滿的中文留言嚇到。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

數學

延伸閱讀

日職／早早傾向軟銀因台灣人少 徐若熙：想快點強迫自己適應

露點防AI？X新功能「編輯圖片」AI篡改作品惹怒繪師 圈內想出奇招自救

「冤案平反比殺人可惡？」苗博雅自辯卻點名韓國瑜撞死人 網友打臉

出國才知差很大！台人驚南韓星巴克「少了1服務」：在台被慣壞

相關新聞

記憶回來了！UNIQLO將開賣「1非服飾新品」 網友大驚：沒搞錯吧？

提到UNIQLO，多數人第一時間想到的都是平價又實穿的服飾，尤其入冬後，羽絨外套、發熱衣、毛衣更是熱賣款。不過，一名網友分享，UNIQLO官網竟悄悄上架1商品，是「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」，預計明年1月5日開賣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一道數學題難倒外國人？台網友看一眼「秒解」：是反射動作

近日一名外國網友在社群平台Threads分享一道數學題，題目要求計算一個三角形其中一個外角的角度，沒想到意外引發大量台灣網友湧入留言區「秒答」，掀起熱烈討論，也讓貼文迅速在網路上爆紅。

以為賺到？50元三明治夾「擬態歐姆蛋」 網傻眼：老闆是商業奇才

許多上班族習慣在通勤途中隨手買早餐果腹，但若滿心期待咬下卻發現「圖文不符」，恐怕會讓人哭笑不得。一名網友近日分享慘痛經驗，她在捷運站閘門口的小攤販買了一份50元的蝦排三明治，外觀看似夾著厚實蛋片，沒想到快吃完時才驚覺，那層黃色物體竟然只是一片「黃色吐司」，讓她當場傻眼。

新開幕鹽酥雞遭控漏單、份量不足 顧客凌晨一點接店家致歉電話

台北市天母地區近日有民眾在臉書社團「靠北天母幫」分享消費經驗，指出新開幕的連鎖品牌在點餐過程中出現多項漏單與份量不符情況，引發網友熱議。令人意外的是，該名消費者事後於凌晨1點接獲店家來電致歉，直呼「不知道該生氣，還是該感謝店家比前任還有良心」。

不是敷衍！韓國人禮盒送罐頭、衛生紙 粉專曝用意：剛剛好的貼心

中秋節、春節等節日送禮文化韓國與台灣大不相同，尤其是午餐肉罐頭、鮪魚罐頭、洗衣精與衛生紙等物品，經常成為當地禮盒內容。旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」在臉書表示，這些禮物在韓國被視為實用又體面的中價位選擇，送出時既不會給對方造成負擔，也能表達貼心與關注。

網購工作鞋變二手舊鞋！他氣罵「我像乞丐嗎？」 眾人傻眼：比回收還糟

網路購物已成為現在最普遍也最方便的購物型態，但也容易衍生出不少問題。有一名網友抱怨自己在知名電商買了一雙工作防護鞋，但收到貨打開一看，卻發現顏色、樣式完全不一樣，而且好像還有被穿過的跡象，讓他氣得發文大罵「我像是乞丐撿別人二手鞋子嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。