一道數學題難倒外國人？台網友看一眼「秒解」：是反射動作

近日一名外國網友在社群平台Threads分享一道數學題，題目要求計算一個三角形其中一個外角的角度，沒想到意外引發大量台灣網友湧入留言區「秒答」，掀起熱烈討論，也讓貼文迅速在網路上爆紅。

該題目畫出一個三角形，其中兩個內角分別為50度與60度，並標示其中一個外角X，請網友計算角度大小。貼文曝光後，不少台灣人立刻給出答案，指出三角形內角和為180度，先算出第三個內角為70度，再用平角180度減去70度，答案即為110度；也有網友直接套用外角定理，認為外角等於兩個不相鄰內角之和，因此X＝50＋60＝110度。

由於題目對許多台灣網友而言相當熟悉，留言區瞬間被中文洗版，甚至吸引超過數十萬人次瀏覽。不少人直呼這是「一眼就看出答案」的經典題型，「看到就知道在考外角定理」、「連內角和180度都不用想」、「台灣人幾乎是反射動作就答出來」。

留言區也充滿玩笑式回應，有人笑稱「5秒內帶著答案抵達戰場」、「台灣人的特殊技能是1秒看出考點」、「台灣人10秒內沒解出來幼稚園重讀」，還有人調侃原PO可能會被滿滿的中文留言嚇到。