以為賺到？50元三明治夾「擬態歐姆蛋」 網傻眼：老闆是商業奇才

許多上班族習慣在通勤途中隨手買早餐果腹，但若滿心期待咬下卻發現「圖文不符」，恐怕會讓人哭笑不得。一名網友近日分享慘痛經驗，她向捷運站閘門口的小攤販買了一份50元的蝦排三明治，外觀看似夾著厚實蛋片，沒想到快吃完時才驚覺，那層黃色物體竟然只是一片「黃色吐司」，讓她當場傻眼。

原PO在Threads上描述，這份三明治售價僅50元，當時覺得相當平價划算。原本以為中間黃色的夾層是沾了蛋液的法式吐司，或者是厚煎蛋，殊不知吃到最後才發現，那就是一片貨真價實的「黃色吐司」。她無奈表示，這份早餐是在捷運站附近的攤販購買，沒想到竟遇到這種視覺詐欺。

貼文曝光後，引發網友熱議。許多人對於店家的「創意」感到不可思議，戲稱這根本是擬態歐姆蛋，誇讚老闆簡直是商業奇才；也有網友開玩笑說，這種節省成本的手法千萬不能讓連鎖超商看到，以免未來出現更多類似商品。不少人直言，若自己買到這種三明治，發現被騙的當下心情肯定會受到影響，甚至有人形容這看起來就像是拿掉綠色菜瓜布後的黃色海綿。

儘管多數網友認為這是店家為了省成本出的奇招，但也有部分人緩頰，指出市面上確實有販售胡蘿蔔口味或南瓜口味的吐司，其色澤呈現天然的金黃色，或許店家並非刻意魚目混珠，而是使用了特殊口味的麵包。