桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

新開幕鹽酥雞遭控漏單、份量不足 顧客凌晨一點接店家致歉電話

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市天母地區新開幕的某連鎖鹽酥雞品牌，遭消費者指出現多項漏單與份量不符情形，引發網友熱議。示意圖／ingimage
台北市天母地區新開幕的某連鎖鹽酥雞品牌，遭消費者指出現多項漏單與份量不符情形，引發網友熱議。示意圖／ingimage

台北市天母地區近日有民眾在臉書社團「靠北天母幫」分享消費經驗，指出新開幕的某鹽酥雞連鎖品牌在點餐過程中出現多項漏單與份量不符情況，引發網友熱議。令人意外的是，該名消費者事後於凌晨1點接獲店家來電致歉，直呼「不知道該生氣，還是該感謝店家比前任還有良心」。

原PO表示，12月24日晚間前往甫於23日開幕的知名品牌鹽酥雞天母店消費，結帳金額高達1129元，取餐時對店家使用質感紙袋包裝留下不錯的印象，但返家後打開紙袋，卻發現餐點內容與帳單明細落差甚大。

原PO列舉多項問題，包括明細顯示點了4串雞屁股，實際卻僅拿到1串；多項蔬菜如玉米、花椰菜、四季豆與櫛瓜，皆被收取2至3份費用，但實際份量僅約1份，認為「錢照收、量卻沒給齊」。

發現問題後，原PO隨即致電店家反映，店員態度良好，坦承雞屁股確實少放，其餘份量問題則解釋為新開幕、人員尚未熟悉流程所致。店家當時因現場忙碌，留下原PO電話，承諾後續聯繫處理補償或退款事宜，並於深夜主動致電致歉。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴。有網友留言指出曾在其他分店透過外送平台訂餐，也遇到漏給餐點的情況，質疑該品牌漏單的問題頻繁；也有消費者認為，以偏高的單價而言，這樣的失誤難以用「剛開幕」作為理由，直言「哪還會有下次」。另有民眾分享，近期前往該店時，現場人潮不多，但等待時間卻被告知需30分鐘，最終選擇放棄消費。

原PO也提醒鄰居們，目前該店僅收現金，且新開幕仍在磨合期，建議消費者取餐時，務必與店員當場核對餐點的品項與份量，以免影響消費體驗。

