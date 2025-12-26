不是敷衍！韓國人禮盒送罐頭、衛生紙 粉專曝用意：剛剛好的貼心

與台灣送禮文化大不相同，韓國在中秋節、春節等節日，常見午餐肉罐頭、鮪魚罐頭、洗衣精與衛生紙等物品，成為禮盒內容。旅遊粉專「不奇而遇Steve & Sia」發文表示，這些禮物在韓國被視為實用又體面的中價位選擇，送出時既不會造成對方負擔，也能表達貼心與關注。

粉專指出，韓國送禮的重點不在於華麗或昂貴，而是維持人際關係的方式。送禮時，韓國人會關心對方是否需要、是否合用，以及彼此之間的互動是否順暢。此外，韓國社會對「回禮金額的對等」也相當重視，避免落差過大造成心理不適。

因此，許多看似「不體面」的禮物，其實是韓國人的細膩考量。例如搬新家時，常送捲筒衛生紙或洗衣精，象徵生活順利；送長輩則多選紅參或健康食品；關係親近時，則會選擇韓牛或其他高價禮品。每種禮物都對應著人際距離與親疏程度。

現代韓國年輕人送禮方式也更靈活，透過通訊軟體直接傳送咖啡或蛋糕給對方，禮物不必昂貴，重點是「我有想到你」的心意。因此，在韓國送禮比的是誰能「送得剛剛好」，而非誰送得最華麗。

「不奇而遇」提醒，如果在韓國收到罐頭或衛生紙，請不要誤會成被敷衍。這些禮物其實是在用韓國人的方式表達關心與在乎，文化差異並非高低之分，而是用不同方式訴說同一件事：「我在乎你」。