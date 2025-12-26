網購工作鞋變二手舊鞋！他氣罵「我像乞丐嗎？」 眾人傻眼：比回收還糟

網路購物已成為現在最普遍也最方便的購物型態，但也容易衍生出不少問題。有一名網友抱怨自己在知名電商買了一雙工作防護鞋，但收到貨打開一看，卻發現顏色、樣式完全不一樣，而且好像還有被穿過的跡象，讓他氣得發文大罵「我像是乞丐撿別人二手鞋子嗎？」

原PO在臉書社團發文表示，自己在工地上班，為了安全，日前在知名電商下訂了一雙灰色的輕量工作防護鞋，兩天後收到貨打開一看，鞋子的顏色竟然是黑色的，而且樣式和照片完全不一樣，甚至外觀看起來好像被別人穿過一樣，鞋底還非常的髒且有破損，鞋盒還是舊的，讓他非常傻眼。

原PO氣憤地表示，這雙鞋子550元也只比外面賣的便宜100元，但卻感覺自己好像被糟蹋似的，忍不住氣得大罵「我像是乞丐撿別人二手鞋子嗎？」他無奈地說當時收到鞋子並沒有先錄影存證，想退貨也不知道退不退得成？

鄉民們看了全都傻眼，留言一面倒批評賣家太誇張，「這根本就是舊鞋啊！太扯了吧，誇張勒」、「這鞋底的樣子，跟我之前那雙害我三天摔倒三次的鞋子鞋底，根本一模模、一樣樣」、「這二手的吧」、「太好賺了吧，原來舊鞋也可賣好價錢」、「這是什麼二手平台嗎？」、「先不說顏色款式對不對，這雙不知道穿了多久還寄出，有夠扯」、「這不止穿過，是鞋底都磨平該丟了的鞋」、「這比我家回收的鞋子還要糟欸」。

還有人猜測各種可能的原因，「感覺被調包了，電商不會有舊鞋才對」、「應該是上個買家調包鞋子後退貨」、「應該是被前一個退貨的調包了」、「根本就是6成新，應該是沒地方丟，直接有人出錢接手」、「這看起來是別人退貨，把自己的舊鞋放在那裡退回去的感覺」。

原PO事後也留言表示已私訊電商粉專要求退款，並且把照片傳給客服，對方已請他將商品寄回去，他也在粉專上留言表達自己的不滿。