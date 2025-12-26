嘉義住一晚2300元 他嚇「搭高鐵來回還比較划算」掀兩派激辯

快訊

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人抱怨國旅的住宿費用太貴，還不如多花點錢出國玩比較值得。 圖／ingimage
國旅議題不斷被討論，最大的問題就在於住宿費用太貴，也讓人覺得還不如多花一點錢出國玩。有一名網友獲朋友邀約到嘉義去玩，他查了一下當地的旅館價格，最便宜也要2300元，直呼「是否搭高鐵來回比較划算？」

這名網友在PTT發文表示，因為朋友邀約這個周末到嘉義旅遊，於是自己查了一下火車站周邊商旅的價格，雖然評價還不錯，但價格上最便宜的也要2300元，若是去大林或是朴子可能會便宜一點，但也不會差到太多，如果要更便宜的，可能就得去住青年旅館。

原PO說如果搭高鐵來回也才2100元，但是在嘉義住一晚要2300元，這樣的話是不是坐高鐵取代住宿會更好，「高鐵比住宿便宜算不算是打擊國旅？」

貼文引起不少討論，「反正你也是要回去，當然搭高鐵」、「你住宿完還是要搭高鐵回家呀」、「不會走路去，就不用住宿和車票錢，有夠省」、「你還要付出高鐵來回的時間和體力，最後總成本大概不會少於3100」、「過年想訂一晚國旅，結果都漲4倍以上，誰愛去誰去，嘉義真的貴死」。

也有網友認為遇到假日，這樣的價格不算貴，「聖誕節2300便宜啦」、「太晚，便宜的早就被訂完」、「打個卡就走，你還是不要出門好了！你過去再搭高鐵是要玩幾分鐘？」、「住是體驗，跟一輩子搭20次高鐵是可以留下什麼？」、「這樣當然是住宿比較好啊，還可以安排住阿里山」、「周末、火車站旁，評價好才2300，只能說沒錢就不要出來啊，不然要省不會睡公園喔」。

國旅 住宿

