搭公車也有耶誕驚喜！司機豪發兩籃「高檔巧克力」 1暖心備註被讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
聖誕節期間，一名公車司機在車上準備兩大籃「高檔巧克力」提供給乘客。示意圖/ingimage
每年來到聖誕節，台灣各地都會舉辦精彩的耶誕活動，讓民眾享受佳節氣氛，連搭公車也有驚喜。一名公車司機在車上準備兩大籃「高檔巧克力」提供給乘客，還仔細備註提醒成分、過敏原，暖心舉動讓網友們看了紛紛直呼是「天使司機」。

該名司機在threads上分享，他在聖誕節期間，準備2天份的巧克力提供給乘客食用，結果下班時一看，發現大家相當捧場，籃子內的巧克力所剩不多。從照片中可見，籃中的巧克力品項，分別有健達、金莎、OREO，以及瑞士三角巧克力等，相較於一般的糖果，價格高昂，司機可說是相當大手筆。

另外，他還在一旁貼心備註，巧克力內含有牛奶、堅果、花生類，食安自負，同時也提醒大家垃圾別亂丟、亂塞，開玩笑說「不然2026年會衰整年」。

文章曝光，網友們紛紛被暖爆，「準備巧克力天使程度100％，還寫過敏原天使程度1000000%」、「去年我每天都搭公車上班，有一天剛好也有遇到，一整天上班心情都超好」、「司機是巧克力控嗎？而且這些都不便宜欸（跟一般發的糖果比的話），真的很用心」、「看完這篇，突然很想知道要怎麼搭到這班公車」。

