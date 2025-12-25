到底值不值？她「為這事」半年快閃日本8次 燒近20萬掀兩派論戰

出國旅遊向來是不少人休假時的首選，近年「快閃旅遊」更成為熱門玩法，短短幾天就飛一趟海外解鎖行程。不過，近日就有一名女網友在PTT發文，分享自己為了追星在短短半年內「快閃日本八次」，總花費約20萬元，並詢問這樣是否已經算是「窮遊到極限」，貼文一出立刻掀起網友兩派論戰。

該名網友表示，年底回顧全年開銷時，才驚覺追星其實相當燒錢。她曬出自己的出入境證明，透露半年內共飛往日本8次，每趟停留約3至4天，其中6次落腳東京，另外2次則分別前往福岡與北海道。住宿方面，她強調自己已選擇高CP值的商務飯店東橫INN，力求節省預算。整體算下來，包含機票、住宿、交通與購物，8趟日本行總共花費約20萬元，讓她忍不住自問：「這樣算不算已經把窮遊發揮到極限了？」

不少網友看完後，給出「省歸省，但看起來還是很盤」的評價。有人直言「去8次只花20萬，怎麼想都覺得少算了什麼」，也有人感嘆「追星的人真的都很有錢，這種花法我完全捨不得」。還有網友認為，若是出國順便旅遊倒還能接受，但若只是為了看表演頻繁快閃來回，就顯得不太划算。不過也有人補充，以飛日本8趟來看，整體開銷確實算相當節制，「超省！我去一次就可以花二十萬」。

另一方面，也有不少聲音成為另一派共識，認為消費本就沒有標準答案。「只要經濟能力許可，自己開心最重要」、「花多花少因人而異，很難衡量價值」。也有網友指出，有些人旅遊追求舒適，有些人則希望把錢花在真正重視的事情上，不能單純用「盤不盤」來定義。更有人力挺追星的意義，認為演出現場的感動無法重來，明星的全盛時期錯過就真的錯過了，與其事後後悔，不如把錢花在當下最想要的回憶上。