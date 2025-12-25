快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

到底值不值？她「為這事」半年快閃日本8次 燒近20萬掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享自己為了追星，半年內「快閃日本八次」，總花費約20萬元。示意圖／Ingimage
一名女網友分享自己為了追星，半年內「快閃日本八次」，總花費約20萬元。示意圖／Ingimage

出國旅遊向來是不少人休假時的首選，近年「快閃旅遊」更成為熱門玩法，短短幾天就飛一趟海外解鎖行程。不過，近日就有一名女網友在PTT發文，分享自己為了追星在短短半年內「快閃日本八次」，總花費約20萬元，並詢問這樣是否已經算是「窮遊到極限」，貼文一出立刻掀起網友兩派論戰。

該名網友表示，年底回顧全年開銷時，才驚覺追星其實相當燒錢。她曬出自己的出入境證明，透露半年內共飛往日本8次，每趟停留約3至4天，其中6次落腳東京，另外2次則分別前往福岡與北海道。住宿方面，她強調自己已選擇高CP值的商務飯店東橫INN，力求節省預算。整體算下來，包含機票、住宿、交通與購物，8趟日本行總共花費約20萬元，讓她忍不住自問：「這樣算不算已經把窮遊發揮到極限了？」

不少網友看完後，給出「省歸省，但看起來還是很盤」的評價。有人直言「去8次只花20萬，怎麼想都覺得少算了什麼」，也有人感嘆「追星的人真的都很有錢，這種花法我完全捨不得」。還有網友認為，若是出國順便旅遊倒還能接受，但若只是為了看表演頻繁快閃來回，就顯得不太划算。不過也有人補充，以飛日本8趟來看，整體開銷確實算相當節制，「超省！我去一次就可以花二十萬」。

另一方面，也有不少聲音成為另一派共識，認為消費本就沒有標準答案。「只要經濟能力許可，自己開心最重要」、「花多花少因人而異，很難衡量價值」。也有網友指出，有些人旅遊追求舒適，有些人則希望把錢花在真正重視的事情上，不能單純用「盤不盤」來定義。更有人力挺追星的意義，認為演出現場的感動無法重來，明星的全盛時期錯過就真的錯過了，與其事後後悔，不如把錢花在當下最想要的回憶上。

日本 出國旅遊 快閃 開銷 機票

延伸閱讀

邪師虐待信徒詐5千萬 高中生追星夢碎竟遭同好詐騙

影／台南與日本沖繩今天起直航 市長黃偉哲迎首批旅客

UNIQLO一款發熱衣爆紅！親民價曝光…日專家：塞襯衫「疊穿也不顯胖」

入境日本「被搜身」納悶挑選條件 過來人：這間機場安檢最嚴格

相關新聞

到底值不值？她「為這事」半年快閃日本8次 燒近20萬掀兩派論戰

出國旅遊向來是不少人休假時的首選，近年「快閃旅遊」更成為熱門玩法，短短幾天就飛一趟海外解鎖行程。不過，近日就有一名女網友在...

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

最近各縣市陸續公布跨年晚會卡司，其中「台北最High新年城」名單一曝光就掀起熱議。今年台北請來南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等知名歌手助陣，陣容看似華麗，卻仍有不少網友留言吐槽「怎麼很多都不認識」，質疑卡司號召力不如以往，也意外掀起一波「今昔對照」的大討論。

台灣客遊南韓買棉被狂殺價 台籍店員發文轟：不要再丟臉了

出國旅遊一定都會買一些當地的紀念品或伴手禮、特產等物，不過有一名在南韓首爾廣藏市場棉被店工作的台灣女網友表示，日前來了兩名台灣女子要買20條被子，但卻不斷地殺價、拗折扣，還錄下雙方的對話，讓她覺得非常沒水準，直呼「不要再丟台灣人的臉了」。

不忍了！外國客稱台灣食物過譽 點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

一名網友近日在社群平台轉貼Reddit論壇上的討論，一位外國旅客在貼文中直言，台灣的食物讓他大失所望，並批評料理3大不適應的地方...

SUKIYA神秘1品項曝光！大票人敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

日本知名牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）近日意外成為網路熱議焦點。一名網友在店內品嘗到1品項後大讚「真的超好...

監獄成免費長照中心？他曝「擺爛不工作」沒人管 殘酷代價曝光

監獄生活向來給人封閉且紀律森嚴的印象，一般大眾多認為受刑人在獄中必須接受強制勞動與教化。然而，近日有網友在PTT拋出一項觀點，指出監獄其實存在著「擺爛」空間，只要受刑人無意爭取假釋或縮短刑期，獄方基於管理成本考量，未必會強迫其工作，甚至能過著包吃包住、免費看病的「躺平」生活。這番言論一出，隨即引發網路社群熱烈討論，也釣出不少內行人揭露監獄管理的真實面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。