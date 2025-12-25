台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

最近各縣市陸續公布跨年晚會卡司，其中「台北最High新年城」名單一曝光就掀起熱議。今年台北請來南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等知名歌手助陣，陣容看似華麗，卻仍有不少網友留言吐槽「怎麼很多都不認識」，質疑卡司號召力不如以往，也意外掀起一波「今昔對照」的大討論。

有網友在Dcard分享今年台北跨年卡司名單，同時翻出2006年、也就是20年前的跨年海報做對比。該張舊海報中，不僅出現五月天、孫燕姿、張惠妹等如今被視為「天王天后等級」的歌手，連主持人都是徐乃麟、曾國城、蔡康永等現今幾乎難得一見的豪華組合。原PO也點出兩個讓人意外的地方，一是20年前的宣傳海報畫質竟然如此「清晰」，二是即便當年沒有在海報上標註名字，仍然能一眼認出藝人，並好奇詢問「相隔20年，大家現在還認得幾個人？」

貼文一出，不少網友感嘆「以前真的比較強」，紛紛回憶當年跨年舞台的盛況。有人直言，「以前沒有智慧手機，反而認識一堆藝人，現在資訊更方便，卻覺得很多名字很陌生」、「2006年右邊五位就算化成灰都認得」，甚至有人狠酸「2006年隨便一個都屌打今年」，還開玩笑猜測是不是因為「怕現在出場的沒人認識，所以才要特別標註名字」。

不過也有理性聲音替現今卡司平反，認為「其實不論2006年還是2026年都滿好認的，如果今年的都不認識，可能要想一下自己是不是開始拒絕接受新資訊了」，也有人指出「不是今年太差，是以前真的太頂」。