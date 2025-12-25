快訊

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

前台南消防局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

聯合新聞網／ 綜合報導
2026台北最high新年城卡司海報。threads@livetws
2026台北最high新年城卡司海報。threads@livetws

最近各縣市陸續公布跨年晚會卡司，其中「台北最High新年城」名單一曝光就掀起熱議。今年台北請來南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等知名歌手助陣，陣容看似華麗，卻仍有不少網友留言吐槽「怎麼很多都不認識」，質疑卡司號召力不如以往，也意外掀起一波「今昔對照」的大討論。

有網友在Dcard分享今年台北跨年卡司名單，同時翻出2006年、也就是20年前的跨年海報做對比。該張舊海報中，不僅出現五月天、孫燕姿、張惠妹等如今被視為「天王天后等級」的歌手，連主持人都是徐乃麟、曾國城、蔡康永等現今幾乎難得一見的豪華組合。原PO也點出兩個讓人意外的地方，一是20年前的宣傳海報畫質竟然如此「清晰」，二是即便當年沒有在海報上標註名字，仍然能一眼認出藝人，並好奇詢問「相隔20年，大家現在還認得幾個人？」

貼文一出，不少網友感嘆「以前真的比較強」，紛紛回憶當年跨年舞台的盛況。有人直言，「以前沒有智慧手機，反而認識一堆藝人，現在資訊更方便，卻覺得很多名字很陌生」、「2006年右邊五位就算化成灰都認得」，甚至有人狠酸「2006年隨便一個都屌打今年」，還開玩笑猜測是不是因為「怕現在出場的沒人認識，所以才要特別標註名字」。

不過也有理性聲音替現今卡司平反，認為「其實不論2006年還是2026年都滿好認的，如果今年的都不認識，可能要想一下自己是不是開始拒絕接受新資訊了」，也有人指出「不是今年太差，是以前真的太頂」。

除了卡司本身，討論串也意外「歪樓」到海報設計與宣傳風格。有網友發現，不論2006年還是現在，整體視覺都帶著一種說不上來的神秘感，笑稱「『最High新年城』名字用了20年，真有你的台北市」、「20年了海報設計完全沒有進步」，甚至懷疑「該不會20年來都是同一位設計師吧？」讓這場跨年卡司之爭，多了幾分世代交替的趣味。

2006台北最high新年城卡司海報。threads@blackbaoz.0852
2006台北最high新年城卡司海報。threads@blackbaoz.0852

跨年晚會 藝人 北市

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

最近各縣市陸續公布跨年晚會卡司，其中「台北最High新年城」名單一曝光就掀起熱議。今年台北請來南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等知名歌手助陣，陣容看似華麗，卻仍有不少網友留言吐槽「怎麼很多都不認識」，質疑卡司號召力不如以往，也意外掀起一波「今昔對照」的大討論。

台灣客遊南韓買棉被狂殺價 台籍店員發文轟：不要再丟臉了

出國旅遊一定都會買一些當地的紀念品或伴手禮、特產等物，不過有一名在南韓首爾廣藏市場棉被店工作的台灣女網友表示，日前來了兩名台灣女子要買20條被子，但卻不斷地殺價、拗折扣，還錄下雙方的對話，讓她覺得非常沒水準，直呼「不要再丟台灣人的臉了」。

不忍了！外國客稱台灣食物過譽 點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

一名網友近日在社群平台轉貼Reddit論壇上的討論，一位外國旅客在貼文中直言，台灣的食物讓他大失所望，並批評料理3大不適應的地方...

SUKIYA神秘1品項曝光！大票人敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

日本知名牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）近日意外成為網路熱議焦點。一名網友在店內品嘗到1品項後大讚「真的超好...

監獄成免費長照中心？他曝「擺爛不工作」沒人管 殘酷代價曝光

監獄生活向來給人封閉且紀律森嚴的印象，一般大眾多認為受刑人在獄中必須接受強制勞動與教化。然而，近日有網友在PTT拋出一項觀點，指出監獄其實存在著「擺爛」空間，只要受刑人無意爭取假釋或縮短刑期，獄方基於管理成本考量，未必會強迫其工作，甚至能過著包吃包住、免費看病的「躺平」生活。這番言論一出，隨即引發網路社群熱烈討論，也釣出不少內行人揭露監獄管理的真實面。

7-11超奇特門市名！他寄貨見「小腳腿」震驚 小編曝地名緣由

一名網友近日在 Threads 分享使用 7-11 賣貨便時，意外看到取貨門市名稱為「小腳腿」，原本以為已經沒有任何 7-11 門市名字可以嚇到自己，卻仍被這個名稱震驚，貼文曝光後迅速引發討論。

