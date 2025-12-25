台灣客遊南韓買棉被狂殺價 台籍店員發文轟：不要再丟臉了

出國旅遊一定都會買一些當地的紀念品或伴手禮、特產等物，不過有一名在南韓首爾廣藏市場棉被店工作的台灣女網友表示，日前來了兩名台灣女子要買20條被子，但卻不斷地殺價、拗折扣，還錄下雙方的對話，讓她覺得非常沒水準，直呼「不要再丟台灣人的臉了」。

這名女網友在臉書「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文表示，不知道何時開始，台灣人到廣藏市場買棉被，「殺價」變成必做的一件事。她說店裡的定價已經很便宜了，例如單人的四季被在5到6萬韓元左右（約台幣1087元至1305元），雙人被7到8萬韓元左右（約台幣1522元至1739元），每條棉被也只有賺大概2萬韓元（約台幣435元），更不用說店家還有店租、包裝、人力等成本，根本賺不了多少錢。

在如此低價銷售的情況下，卻還是有人要來殺價。原PO透露日前有兩名台灣女子來買棉被，一開口就說會買到20件左右，並且要求希望能給點優惠，她承諾幫忙跟老闆爭取，最後也折了8萬韓元（約台幣1739元），沒想到對方竟然不罷手，還想多拗3萬韓元（約台幣652元），讓她夾在中間很為難。

更讓原PO覺得不舒服的是，其中一名女子還不斷用翻譯機來翻譯並且錄下彼此的對話，讓她覺得非常沒水準。她表示大家來買棉被會盡量幫忙爭取折扣，但不要做出丟台灣人的臉舉動，也不要為難店員。

貼文引起兩極評論，有人認為台灣人把陋習帶到國外去，「去韓國真的看到很多沒水準的台灣人」、「同為棉被店小幫手，這真的超心累，遇到沒禮貌的客人也不能生氣，只能面帶微笑」、「才20件，殺成這樣！丟臉死了」、「奧客都說哪裡便宜，怎麼不去哪裡買，是不是當店員傻子」。

但也有網友不以為然，「妳可以選擇不賣啊，量大要折扣本來就是很正常，為什麼台灣人就要買貴？」、「如果店家不願意你們也可以不賣，或者直接張貼不二價，即便買100件也一樣價錢，我是認為不必公審消費者」、「我覺得殺價很正常，但賣不賣是店家的決定，你們可以不成全他們」。