不忍了！外國客稱台灣食物過譽 點名1大特色崩潰：毀掉好多菜

一名網友近日在社群平台轉貼Reddit論壇上的討論，一位外國旅客在貼文中直言，台灣的食物讓他大失所望，並批評料理油膩、蔬菜不足，甚至幾乎每道菜都加糖，讓他感到非常不適應。

這位外國旅客在Reddit發文提問，「哪個國家的食物最難吃？我是真的很想知道，因為在旅行過幾個地方後，台灣對我來說就是那個地方」。原PO說明，台灣並非所有食物都不好，仍有一些值得稱讚的料理，不過他最無法接受的是，幾乎每道餐點都加糖，「就連點一碗牛肉麵，舌頭都會被一股甜味『埋伏』，連續幾天下來，感覺每餐都是用糖煮出來的。」

一名外國網友回應，整體而言他對台灣食物感到失望，「雖然不至於排在最差，但今年社群媒體對台灣美食的吹捧實在過頭」，他認為當地料理油膩、蔬菜不足，且普遍加入糖分。另一名在台灣居住兩個月的網友則直言，他完全無法接受臭豆腐，形容台灣食物口味「非常平淡」，麵食表現也不如日本、韓國或越南。他表示這段期間大多選擇日式壽司店用餐，刻意避開夜市食物，即便對刨冰、珍奶及手搖飲讚譽有加，對水餃、牛肉麵等日常餐點仍感到厭倦。

然而，也有外國網友提出不同觀點，認為台灣的飲食水準相當出色，「台灣擁有中國大陸與日本以外，最好的中式與日式料理」，並指出這兩大菜系本就被視為全球頂尖料理之一。該名網友也分享，旅途中不少人對粉圓（珍珠）與豆花相當著迷，雖然個人口味未必喜歡，但整體而言，「除了這些之外，幾乎所有食物都很棒」。

面對外籍旅客的負面評價，相關話題也在台灣論壇PTT掀起熱議，有人幽默表示「謝謝你覺得台灣食物難吃」、「謝謝你喜歡台南」，也有人認為「每個人口味不一樣吧，也是有人喜歡」、「一定是去夜市踩雷了」，更有人調侃「英國人一看就知道沒來過英國」，認為台灣料理帶有獨特「台味」，本就因人而異、見仁見智。

此外，針對「台灣飲食缺乏蔬菜」的說法，也引發不少網友質疑，紛紛反駁「第一次聽說在台灣很難吃到蔬菜」、「蔬菜少得可憐不太可能吧？反而日本才是」、「台灣的口味的確比較淡，但在台灣要吃到蔬菜還算是很容易吧」、「台灣蔬菜少是認真的嗎？」、「說台灣蔬菜少，簡直是笑話」、「台灣蔬菜少？我覺得國外餐廳蔬菜才少」。