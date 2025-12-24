SUKIYA神秘1品項曝光！大票人敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）近日意外成為網路熱議焦點。 示意圖／聯合報系資料照
日本知名牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）近日意外成為網路熱議焦點。一名網友在店內品嘗到伯爵茶後大讚「真的超好喝」，甚至好奇地向店員詢問品牌，並在網路上分享自己的驚喜體驗。貼文一出立即引發廣大共鳴，不少網友紛紛留言求解「這款茶到底是哪個牌子」，意外掀起一波飲品討論熱潮，也讓すき家這家牛丼老牌餐廳再度成為話題焦點。

一名網友近日在社群平台Threads發文分享，在日本牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）品嘗到伯爵茶後大為驚豔，忍不住向店員詢問品牌來源，直呼「真的超級好喝，少數茶有糖還超好喝」，貼文一出隨即引發廣大網友共鳴，不少人也好奇追問這款茶的品牌，掀起一波討論熱潮。

貼文曝光後，大批網友分享自己對這款伯爵茶的喜愛經驗，「真的很好喝，上禮拜店裡喝完一杯，又外帶一杯，回家加牛奶，伯爵奶茶更好喝」、「應該是法式藍伯爵吧！很多牌子都有伯爵茶名冠上法式，大都有加藍色矢菊花」、「真的好喝！伯爵茶喝一半之後，再加附贈的麥茶也很讚」、「真的超級好喝！好喝到我每次去都還是會驚豔到為它拍張照」、「第一次點到就超驚豔！我平常超不愛伯爵，但這個真的超讚」、「我也覺得超好喝！堪比摩斯紅茶」，不過有人表示不認同，「好喝，但冰塊好多，拿掉冰塊剩半杯」、「我覺得冰塊融化後就沒有那麼好喝」。

此外，還有不少網友分享自己的品茶經驗，有人指出曾喝過唐寧（Twinings）的伯爵茶，認為風味相當接近，甚至會在家泡來享用。而前すき家店員則透露，店內供應的茶飲其實為現成液體而非茶包沖泡，連店員本人也不清楚品牌，並補充「冰塊是公司規定要加四顆，說沒有加的話會太甜」，揭開飲品背後的小秘密。

